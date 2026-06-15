Así reaccionó la prensa española al empate con Cabo Verde

El seleccionador de España, Luis de la Fuente (d) da instrucciones al delantero Lamine Yamal durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta. ( EFE/ LAVANDEIRA JR )

La prensa deportiva de España no tuvo piedad a la hora de evaluar el sorpresivo empate sin goles (0-0) de la selección absoluta frente a su similar de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026.

Los principales rotativos y programas de televisión de la Madre Patria amanecieron este lunes con portadas incendiarias, reflejando la profunda decepción y el estado de alarma que ha generado el flojo debut del combinado europeo frente a una de las cenicientas del torneo.

El prestigioso diario Marca lideró la oleada de críticas al calificar el resultado directamente como un "desastre" sin atenuantes en su edición digital.

Los analistas del rotativo madrileño destacaron la preocupante falta de ideas del mediocampo español, señalando que el equipo lució previsible, lento en las transiciones y completamente divorciado del estilo dinámico y ofensivo que se esperaba para esta cita mundialista.

Críticas ácidas

Por su parte, el diario As no se quedó atrás y utilizó la palabra "fiasco" en su titular principal para describir la actuación de la Roja. La crónica del encuentro enfatizó el planteamiento defensivo e impecable de los africanos, pero centró su artillería en la nula capacidad de desborde de España, que apenas pudo inquietar el arco rival durante los noventa minutos de juego en suelo norteamericano.

El foco de la tormenta mediática se ha posado con fuerza sobre las decisiones del cuerpo técnico de la selección española. Gran parte de los reproches periodísticos giran en torno a la suplencia y el tardío ingreso al terreno de juego de las jóvenes estrellas Lamine Yamal y Nico Williams, dos piezas que la opinión pública consideraba inamovibles para romper el candado defensivo planteado por Cabo Verde.

Desde Cataluña, los periódicos Sport y Mundo Deportivo coincidieron en que el combinado nacional "jugó con fuego" y terminó pagando muy cara su falta de contundencia. Ambos medios insistieron en que este traspié en el arranque del grupo enciende las luces rojas de cara a la clasificación, obligando al equipo a buscar una victoria de forma perentoria en sus próximos compromisos para evitar una catástrofe histórica.

Con el ambiente caldeado y la presión al máximo en el búnker de concentración, España deberá asimilar el golpe mediático de forma inmediata para enderezar el rumbo en la fase de grupos cuando el domingo 21 enfrente a Arabia Saudí.