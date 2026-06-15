España se estrella ante la debutante Cabo Verde que empata en su estreno y da la gran sorpresa

El delantero de España Lamine Yamal (d) intenta escaparse con el balón durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta. ( EFE/ LAVANDEIRA JR )

España no fue capaz de encontrar portería ante la debutante Cabo Verde, este lunes en Atlanta en su debut en el Mundial, en un empate sin goles que no pudo voltear Lamine Yamal, tras disponer de 25 minutos de juego en su bautizo en el gran torneo.

En el duelo inaugural del Grupo H, cuya primera jornada se cierra este lunes con el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita, la campeona de Europa, señalada como una de las grandes favoritas del Mundial, se dio un baño de realidad.

La Roja dominó con autoridad pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del duelo.

Entre posesiones inertes y remates desviados, el partido se había convertido en soporífero mediada la segunda parte, incluso se escuchaban pitos desde la grada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/afp20260615b77f8bbv1midresfblwc2026match14espcpv-a92240b4.jpg El portero de Cabo Verde, Vozinha (tercero por la izquierda), realiza una parada durante el partido de fútbol del Grupo H de la Copa Mundial de 2026 entre España y Cabo Verde en el Estadio de Atlanta, el 15 de junio de 2026. (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Cambios en el segundo

Coincidiendo con la segunda pausa de hidratación, De la Fuente llamó a Lamine Yamal y los casi 70.000 espectadores lo celebraron como el gol que no tuvieron.

El elegido pisaba su primer Mundial a los 18 años y tenía 25 minutos para voltear a Cabo Verde.

Empezó eléctrico y a punto estuvo de encontrar recompensa tras un regate y un pase que Marcos Llorente remató mal (73').

Pero rápidamente se contagió y su debut en el gran torneo no estará en los vídeos de sus mejores días.

España firmó un triste empate, cuatro años después de arrancar arrasando 7-0 a Costa Rica en Catar y caer en octavos.

Pero las cosas no son cómo empiezan sino cómo acaban: en 2010 fue campeona tras perder 1-0 ante Suiza en su debut.