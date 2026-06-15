Irán empata 2-2 con Nueva Zelanda en su estreno mundialista bajo tensión

El portero de Nueva Zelanda #01 Max Crocombe concede el segundo gol de Irán anotado por el centrocampista #08 Mohammad Mohebbi durante el partido de fútbol del Grupo G de la Copa Mundial de 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood el 15 de junio de 2026. ( AFP )

Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 este lunes en su estreno en el Mundial 2026, en un esperado encuentro del Grupo G disputado bajo la sombra de protestas de opositores al gobierno iraní fuera y dentro del estadio de Los Ángeles.

Elijah Just, quien puso a su equipo en ventaja al minuto 7 y al 55, fue la figura de los neozelandeses, que sin embargo se dejaron empatar dos veces, con goles de Ramin Rezaeian (32´) y Mohamad Mohebi (64´).

El empate dejó completamente igualado el Grupo G, después del 1-1 entre Bélgica y Egipto más temprano.

El debut iraní había estado rodeado de tensión por las protestas de sectores de la diáspora iraní contra Teherán, que consideran a la selección nacional un instrumento de propaganda de la República Islámica.

Pese a las advertencias de la FIFA, el ambiente político llegó a las tribunas del SoFi Stadium, donde numerosos aficionados ingresaron con banderas prerrevolucionarias y otros símbolos, al punto que la seguridad del estadio les pidió ocultarlos.

Incluso en el momento del himno iraní, hubo mezcla de ovación y abucheos, pero el ambiente no hizo mella la concentración de los jugadores.

El partido, el más intenso y disputado de un día que cerró con cuatro empates, también tenía como atractivo la aparición del defensor neozelandés Tim Payne, convertido en un experimento viral tras pasar de 4.000 a más de cuatro millones de seguidores en Instagram en apenas una semana.

Alineaciones:

Irán: Alireza Beiranvand - Ramin Rezaian, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi - Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos (Ehsan Haji Safi 65), Saeid Ezatolahi, Aria Yousefi (Mehdi Ghayedi 46) - Shahriar Moghanlou (Ali Alipour 53), Mehdi Taremi (cap) (Amirhossein Hosseinzadeh 80). DT: Amir Ghalenoei.

Nueva Zelanda: Max Crocombe - Tim Payne (Callan Elliot 78), Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace (Ben Old 68) - Callum McCowatt (Ryan Thomas 68), Joe Bell - Sarpreet Singh (Jesse Randall 90+2), Marko Stamenic (Tyler Bindon 90+2), Elijah Just - Chris Woods (cap). DT: Darren Bazeley.

Comunidad iraní en Los Ángeles protesta contra su selección en el Mundial

Cientos de opositores contra Teherán protestaron este lunes en Los Ángeles coincidiendo con el partido de Irán frente a Nueva Zelanda, que supuso el estreno del Team Melli en el Mundial y que acabó con empate a dos goles.

"¡Nunca más ayatolás!", "¡Libertad para Irán!", gritaron los manifestantes mientras exhibían la antigua bandera de Irán, la del león con la espada que existía antes de la revolución islámica que en 1979 puso en el poder al actual régimen.

También lanzaron consignas contra el Tean Melli, al que ven como un instrumento de propaganda de su gobierno.

"Este equipo no es del pueblo iraní, es del régimen", dijo Ava Amin, una estudiante de filosofía a favor de un cambio gubernamental en su país.

"Cuando la gente es asesinada, lo ignoran y se quedan callados", agregó.

El partido entre el Team Melli y Nueva Zelanda se celebra bajo un gran operativo de seguridad debido a que la numerosa comunidad iraní en Los Ángeles, conocida como "Tehrangeles", había prometido manifestarse.

Una gran parte de la diáspora se opone a la República Islámica y ha decidido usar la atención que genera el Mundial para denunciar los abusos cometidos por los ayatolás que llevan 47 años al poder.

Algunos manifestantes mostraban las fotos de víctimas de la sangrienta represión en Irán en enero, que dejó miles de muertos según cifras de oenegés.

"Perdimos a tanta gente en enero", dijo Amin. "Cuando la gente pide libertad en Irán, son asesinados, así que (...) estamos aquí para ser su voz y levantar nuestra bandera", añadió.

- Abucheos al himno -

Muchos opositores entraron al SoFi Stadium con banderas prerrevolucionarias, que pretendían mostrar durante el juego, pese a Teherán considera este símbolo inaceptable y había amenazado con hacer suspender el partido si esas banderas llegaban a entrar en el estadio.

Pese al reglamento de la FIFA, que prohíbe las señales políticas, numerosos aficionados accedieron al recinto luciendo con orgullo esa bandera, también estampadas en camisetas, según constataron varios periodistas de la AFP.

Algunos hinchas fueron requeridos por la seguridad del estadio para que no exhibieran símbolos opositores a Teherán, bajo amenaza de expulsión.

Como resultado, los abucheos se mezclaron con los ánimos cuando sonó el himno nacional iraní.

Igual que en Catar en 2022, cuando el Mundial se celebró pocos meses después de la sangrienta represión de las protestas desencadenadas por la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por llevar supuestamente mal colocado el velo.

Un ambiente que algunos aficionados, como Farideh Mansoor, lamentan.

Los jugadores "lo han dado todo para llegar hasta aquí", recuerda esta empresaria.

"Por eso tenemos que apoyarlos. ¡Es deporte! No es una cuestión política", añade esta iranoestadounidense, que llegó a Estados Unidos hace 35 años.

"No es fácil para ellos", concedió Hamid Parvizi, pese a acudir al estadio para alzar la voz contra la selección.

- "Imposible separar deporte y política" -

"Cuando se habla de Irán, es imposible separar deporte y política", considera este contable de 34 años, recordando que la propia selección llegó a Tijuana luciendo pines conmemorativos de un bombardeo mortal contra una escuela iraní al inicio de la guerra.

Este hincha del FC Barcelona sigue convencido de que en la selección hay intereses políticos y lamenta la ausencia en el Mundial de Sardar Azmoun, el tercer máximo goleador de la historia del equipo, excluido según él a causa de una publicación en redes sociales que habría disgustado a Teherán.

"Con cosas así, no puedo confiar en este equipo", asegura.

En medio de la guerra en Oriente Medio, el Team Melli ha tenido que lidiar durante la preparación con una intensa presión extradeportiva y su participación estuvo incluso en el aire hasta el último momento.

De hecho, el equipo iraní tuvo que cambiar su campo base desde Arizona, en el sur de Estados Unidos, a Tijuana, en el norte de México, en un torneo que los dos vecinos norteamericanos coorganizan junto a Canadá.

Washington además les negó la visa a varios miembros del cuerpo técnico para acudir a los juegos de la fase de grupos que disputan en su territorio.

Estados Unidos anunció el domingo haber llegado a un acuerdo con Irán que supone el fin de las hostilidades.