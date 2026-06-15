Pasaporte al gol: los diez países con más jugadores nacidos fuera de sus fronteras

El delantero de Curazao Jürgen Locadia (i) se dispone a chutar ante Nico Schlotterbeck, de Alemania, durante el partido del grupo C del Mundial 2026 que las selecciones de Alemania y Curazao e; domingo 14 en el NRG Stadium de Houston (Texas) ( EFE/CARLOS RAMÍREZ )

El fútbol internacional ha dejado de ser un asunto estrictamente geográfico para convertirse en el reflejo de un planeta interconectado y en constante movimiento migratorio.

De acuerdo con los informes estadísticos oficiales de la FIFA, un récord histórico de 289 futbolistas compiten a nivel internacional defendiendo una camiseta distinta a la de su tierra natal y dentro de los 26 jugadores convocados por país, el fenómeno es notable.

Esta globalización en el fútbol implica que casi el 23.3% de los jugadores de élite clasifican como "nacidos en el extranjero" dentro de sus propias delegaciones nacionales, una cifra que duplica los registros de las ediciones de la década pasada.

El desglose de los datos oficiales ubica a la selección de Curazao en la cúspide absoluta de esta tendencia global con un caso sin precedentes. El territorio caribeño presenta una plantilla donde 25 de sus jugadores convocados nacieron en los Países Bajos, dejando al grupo prácticamente constituido por la diáspora europea debido a sus lazos políticos e históricos.

Los 10 países del Mundial con más jugadores nacidos en el extranjero País Cantidad de futbolistas Curazao 25/26 República Democrática del Congo 20/26 Marruecos 19/26 Bosnia y Herzegovina 17/26 Argelia 16/26 Haití 16/26 Qatar 13/26 Túnez 13/26 Cabo Verde 12/26 Senegal 12/26 Fuente: FIFA.

Esta masiva captación de talento en las academias de la Eredivisie continental ha permitido al conjunto caribeño dar un salto de competitividad sin igual en la región de Concacaf.

El segundo peldaño de este listado global lo ocupa la República Democrática del Congo (20), combinado que ha consolidado su estructura recurriendo de forma masiva a su comunidad en el exterior.

Los Leopardos registran una cifra récord de futbolistas nacidos fuera de su territorio, principalmente en academias de Francia, Bélgica y el norte de Europa, destacando figuras de gran despliegue físico y técnico.

La estrategia de captación de la federación congoleña se ha convertido en el modelo a seguir para capitalizar el talento binacional de segunda generación.

El podio de este escalafón de la FIFA lo completa Marruecos (19), combinado norteafricano que ha consolidado su estatus de potencia mundial gracias a su masiva red de captación de talento en Europa.

Los Leones del Atlas registran decenas de futbolistas nacidos fuera de sus fronteras, principalmente en ciudades de España, Francia, Bélgica y los Países Bajos, destacando figuras de primer nivel en las ligas de élite.

Las selecciones de Argelia (16) y Túnez (13) completan el dominio del norte de África en este listado, promediando una robusta base de jugadores de doble nacionalidad formados en territorio francés.

Región Concacaf

La selección de Haití se consolida firmemente dentro del grupo de vanguardia de este ranking estadístico global.

Al igual que las potencias africanas, el conjunto haitiano nutre sus líneas con más de una docena de jugadores nacidos en el extranjero, divididos principalmente entre las ligas de Francia, Canadá y los Estados Unidos.

A ellos se suman para cerrar el Top 10 las delegaciones de Bosnia, Cabo Verde, Qatar y Senegal, combinados que han estructurado planteles altamente competitivos a partir de sus respectivas diásporas.

La contraparte de esta importación de piernas tiene un claro dominador en los escritorios y los registros de la FIFA: la República de Francia.

El país galo se ratifica como la mayor cantera de exportación del planeta fútbol, registrando a decenas de jugadores nacidos en sus provincias que disputan torneos oficiales bajo otras banderas nacionales.

Le siguen en esta lista de exportadores naciones como los Países Bajos, España y Bélgica, cuyas escuelas formativas de alta competencia terminan beneficiando deportivamente a federaciones de otros continentes.