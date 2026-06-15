Argentina se lanza por el bicampeonato en el sexto Mundial de Messi

En su esperado debut en el Mundial, el campeón Argentina choca el martes contra Argelia con toda la fe en que Lionel Messi los guíe en la defensa del título, una hazaña imposible en las últimas seis décadas.

Terminar con la maldición del bicampeonato, que se prolonga desde los triunfos de Brasil en 1958 y 1962, es el objetivo único de Messi en el sexto Mundial de su carrera.

Al astro argentino le faltan días para cumplir 39 años pero sigue siendo la mayor atracción del planeta fútbol.

Desde su debut mundialista en 2006, todo gira en Argentina alrededor del Diez, liberado de presión y traumas desde que alzó el ansiado trofeo en Catar 2022.

Para el actual líder del Inter Miami, este Mundial en sus territorios es un regalo que ni siquiera él esperaba tras la consagración en Doha.

Estado físico y rol de Lionel Messi en el Mundial

-"Siempre ha estado"-

Messi no quiso abandonar a sus compañeros en esta misión y será el primero de la fila en el estreno del martes en el estadio Kansas City a partir de las 20H00 locales (01H00 GMT del miércoles).

"Él ha estado en diferentes condiciones pero siempre ha estado", dijo el lunes el seleccionador Lionel Scaloni, anticipando la titularidad de su líder.

"Para nosotros siempre ha sido fundamental y ahora lo será aún más, y se lo ve bien", dijo el técnico en su conferencia de prensa.

El estado físico es la gran incógnita alrededor de Messi, por mucho que tenga desde hace tres años la MLS a sus pies con un registro de 62 goles en 67 partidos.

Sin la punta de velocidad y despliegue de su etapa en el Barcelona, le sobra talento e inteligencia para ser una amenaza constante en la creación de juego y el balón parado.

Con este arma puede acechar otro de los pocos récords que le faltan, el de goles en Mundiales, que ostenta Miroslav Klose con 16, tres más que el argentino.

Para pelear con garantías, sin embargo, necesitará la ayuda de un grupo que se ha acostumbrado a ganar desde la llegada de Scaloni al banco.

Desafíos y alineación de Argentina para el debut

- Álvarez o Lautaro -

Al técnico, cerebro también de las victorias en la Copa América de 2021 y 2024, no le han faltado dolores de cabeza en esta preparación mundialista.

Argentina no podrá lucir su once de gala en el estreno por la lesión del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico.

Julián Álvarez, el delantero por el que suspiran Real Madrid y Barcelona, estará a disponible tras su problema de tobillo pero Scaloni podría reservarlo y alistar a Lautaro Martínez como socio ofensivo de Messi.

Análisis y preocupación por el rival Argelia

El resto del once estaría formado por Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho, los centrales Cristian Romero y Nicolás Otamendi y los mediocampistas Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

- "Argelia nos preocupa" -

Argelia será el primer obstáculo de Argentina por el Grupo J, donde le esperan Austria y Jordania, en juegos a disputar en Dallas el 22 y 27 de junio.

Para no confiarse ante la escuadra norteafricana, la campeona mundial puede revisar la lección de Catar, donde la derrota inicial ante Arabia Saudita le apretó las tuercas por el resto de la fase de grupos.

En esta primera semana de torneo también saltaron sorpresas que tienen en alerta a Scaloni, como los empates de Marruecos ante Brasil (1-1) y especialmente el del lunes de Cabo Verde ante España (0-0).

"Argelia es un rival similar a Marruecos. Tienen grandes jugadores y un gran entrenador. El Brasil Marruecos puede ser un buen ejemplo de que no hay que confiarse, ya hemos visto con España que no hay rival fácil", expuso Scaloni.

"El caso de Argelia nos preocupa porque es un gran equipo", recalcó.

"Tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición", se sumó el veterano defensa Nicolás Otamendi, el otro protagonista de una conferencia en la que habían expectativas de que participara Messi.

Argelia mandó un aviso al vencer recientemente a Países Bajos y en su nómina sobresalen nombres muy familiares para el aficionado.

Uno de ellos, Luca Zidane, defenderá la portería del país de sus abuelos en el regreso de Argelia a un Mundial tras dos ediciones ausente.

Marsellés como su padre, el icónico Zinedine Zidane, el arquero formado en el Real Madrid compartirá focos con la figura del equipo, el veterano extremo Riyad Mahrez.

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