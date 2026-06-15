Comunidad iraní en Los Ángeles protesta contra su selección en el Mundial

Alireza Beiranvand, portero de Irán se prepara para entrar al terreno de juego en el So Fi Stadium ( AFP )

Cientos de opositores contra Teherán protestaron este lunes afuera del estadio de Los Ángeles, donde Irán enfrentará a Nueva Zelanda en su debut en la fase de grupos del Mundial.

Los manifestantes se pertrecharon con la antigua bandera de Irán, la del león con la espada que existía antes de la revolución islámica que en 1979 puso en el poder al actual régimen, y corearon consignas contra la selección, a la que ven como un instrumento de propaganda de su gobierno.

"Este equipo no es del pueblo iraní, es del régimen", dijo Ava Amin, una estudiante de filosofía a favor de un cambio gubernamental en su país.

"Cuando la gente es asesinada, lo ignoran y se quedan callados", agregó.

El partido entre el Team Melli y Nueva Zelanda se celebra bajo un gran operativo de seguridad debido a que la numerosa comunidad iraní en Los Ángeles, conocida como "Tehrangeles", había prometido manifestarse.

Una gran parte de la diáspora se opone a la República Islámica y ha decidido usar la atención que genera el Mundial para denunciar los abusos cometidos por los ayatolás que llevan 47 años al poder.

Algunos manifestantes este lunes mostraban las fotos de víctimas de la sangrienta represión en Irán en enero, que dejó miles de muertos según cifras de oenegés.

"Perdimos a tanta gente en enero", dijo Amin. "Cuando la gente pide libertad en Irán, son asesinados, así que (...) estamos aquí para ser su voz y levantar nuestra bandera".

- Partido amenazado -

Algunos manifestantes dijeron a AFP que esperaban entrar al juego con la antigua bandera escondida para exhibirla durante el partido.

Mostrar el símbolo, vetado por las autoridades iraníes, está en contradicción con el reglamento de la FIFA que prohíbe manifestaciones políticas en sus eventos deportivos.

Teherán amenazó con suspender el partido si esto ocurre.

Se trata del episodio más reciente de la saga que ha enfrentado el Team Melli para participar en la Copa del Mundo, que esta edición se celebra en Canadá, Estados Unidos y México.

La participación de Irán estuvo en suspenso hasta último minuto, debido a la guerra contra Teherán iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel.

El equipo tuvo que instalarse en Tijuana, México, y no en Estados Unidos, como estaba previsto.

Washington además le negó la visa a varios miembros del cuerpo técnico para acudir a los juegos de la fase de grupos que disputan en su territorio.

Estados Unidos anunció el domingo haber llegado a un acuerdo con Irán que supone el fin de las hostilidades.

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