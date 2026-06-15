Lamine se bautiza en el Mundial con un baño de realidad ante Cabo Verde

Lamine Yamal con el balón en el partido de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026 ( AFP )

Y Lamine Yamal por fin se bautizó en el Mundial. El fenómeno de 18 años dispuso de 25 minutos pero no fue capaz de voltear a Cabo Verde, debutante en el torneo con un honorable empate sin goles ante España, este lunes en el Estadio Atlanta.

En el duelo inaugural del Grupo H, cuya primera jornada se cierra este lunes con el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita, la campeona de Europa, señalada como una de las grandes favoritas del Mundial, se dio un baño de realidad.

La Roja dominó con autoridad pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido mejor jugador.

"Sabíamos de la dificultad, ante un equipo con un bloque bajísimo. Nos ha faltado frescura y finura. Pero en nuestro planteamiento nos quedan siete partidos", dijo el seleccionador español Luis de la Fuente, optimista sobre la posibilidad de alcanzar la final.

"Significa todo para nuestro país. Siempre hemos dicho que queríamos que todo el mundo viera cómo juega nuestro equipo. Ha sido un símil de nuestro país, jugamos con resiliencia y superamos obstáculos", dijo el técnico caboverdiano Bubista.

- Ecos de 2018 y 2022 -

La copia ofrecida por el equipo español tuvo ecos de 2018 y 2022 cuando cayó en los penales de octavos ante Rusia y Marruecos en dos duelos en los que acaparó la posesión hasta el aburrimiento pero no tuvo colmillo.

Lamine Yamal y Nico Williams, los extremos con desborde que dieron al equipo la sexta velocidad para ganar la Eurocopa 2024 con pleno de victorias -primera vez en la historia de la competición-, aguardaron en el banquillo, dosificados por De la Fuente tras recuperarse de sus lesiones.

El arquero Vozinha, que juega en el Chaves, de la segunda división portuguesa, salvó a su equipo al filo del descanso tras desviar un remate de cabeza de Aymeric Laporte (45+2).

- Cucurella, Real Madrid y debut en siete horas -

Fichar por el Real Madrid y debutar en un Mundial, un sueño para millones de niños, se había hecho realidad para Marc Cucurella con apenas siete horas de diferencia.

En un anuncio con un timing al menos cuestionable, el gigante blanco confirmó el fichaje del lateral izquierdo del Chelsea por seis temporadas y tras pagar unos 63 millones de dólares según la prensa.

Sin digerir la noticia, el carrilero de la salvaje melena saltó al Estadio de Atlanta como si nada, con su omnipresencia natural en toda la banda izquierda.

Con el equipo plantado en el área de los Tiburones Azules ofreció clarividencia, certero tanto con la cabeza como con el pie para servir buenos balones.

Incluso rozó la gloria con una volea tras un rebote que se fue demasiado alta a la media hora de juego.

- Ovacionado como un gol -

Entre posesiones inertes y remates desviados, el partido se había convertido en soporífero mediada la segunda parte. Incluso se escuchaban pitos desde la grada.

Coincidiendo con la segunda pausa de hidratación, De la Fuente llamó a Lamine y los casi 70.000 espectadores lo celebraron como el gol que no tuvieron.

El elegido pisaba su primer Mundial con las expectativas por las nubes a pesar de que llevaba casi dos meses sin jugar.

Empezó eléctrico y a punto estuvo de encontrar recompensa tras un regate y un pase que Marcos Llorente remató mal (73').

Aunque rápidamente se contagió y su debut en el gran torneo no estará en los vídeos de sus mejores días.

España firmó un triste empate, cuatro años después de arrancar arrasando 7-0 a Costa Rica en Catar y caer en octavos...

Pero las cosas no son cómo empiezan sino cómo acaban: en 2010 fue campeona tras perder 1-0 ante Suiza en su debut.

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