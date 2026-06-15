Senegal busca superar la ausencia de hinchas sin visa en el Mundial

Fanáticos reunidos en un lugar público de Egipto disfrutan del partido de debut de su selección en el Mundial de norteamérica 2026. ( AFP )

Al ritmo de tambores y otros instrumentos tradicionales, un grupo de aficionados de la selección senegalesa baila y canta en wolof en una plaza de Dakar antes del Mundial: "¿A quién pertenece la victoria? ¡A Senegal!".

Este grupo de seguidores de larga data verá a los Leones de la Teranga desde las zonas de aficionados en Dakar y no desde los estadios norteamericanos donde se disputan los partidos.

Esto se debe en gran medida a las restricciones de visado impuestas por Estados Unidos bajo la estricta política migratoria del presidente Donald Trump.

Además de los precios exorbitantes, la política estadounidense ha convertido la posibilidad de asistir en persona al Mundial en una fantasía casi irreal para los aficionados senegaleses, que en su mayoría se quedarán en el país para seguir la competición.

"Es decepcionante no estar allí con nuestro equipo y llevar nuestra energía, pero transferiremos nuestra energía a la diáspora senegalesa (que sí puede asistir)", dijo Abdourakhmane Fall.

Este joven de 31 años es miembro de un grupo de aficionados llamado Lebougui, que bailaba en la víspera del primer partido, el martes contra Francia, en la plaza de Dakar.

Como otros grupos oficiales de seguidores, Lebougui suele viajar por decenas para apoyar a los Leones de la Teranga en las grandes competiciones, a expensas del gobierno.

- Una decisión "lamentable" -

"Es cierto que este Mundial es particularmente difícil, pero se sabe que cada país es un poder soberano y tiene sus propias normas", dijo a la AFP Abdoulaye Sow, secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol.

"Es realmente lamentable. La FIFA estaba al tanto de todo esto. Estas son las leyes de Estados Unidos y tenemos que respetarlas", agregó el lunes en la base de la selección, situada a una hora al sur de Manhattan.

Esta es la cuarta participación de Senegal en un Mundial, pero es la primera vez que llega a un torneo sin un grupo oficial de aficionados que los respalde.

El equipo de Pape Thiaw debe superar ese hándicap mientras trata de estar a la altura en su condición de outsider peligroso.

La mejor actuación del equipo hasta la fecha fue en 2002, cuando llegó a los cuartos de final. Hace cuatro años, en Catar, cayó en octavos.

"Es evidente que los países africanos se ven afectados" por las restricciones de visado, que también afectó a los periodistas senegaleses que querían cubrir el evento, dijo Sow.

"Senegal está acostumbrado a tener al jugador número 12 detrás. Se nos negará eso", añadió. "Pero aquí hay senegaleses y africanos. Y, en cualquier caso, el partido se ganará en la cancha y los aficionados no estarán en la cancha".

- "Campeón de África" -

Clasificada en el puesto 16 del ranking FIFA, la selección todavía liderada por la antigua estrella del Liverpool Sadio Mané está ansiosa por iniciar su campaña.

Los últimos meses se han visto ensombrecidos por la polémica de la final de la Copa de África de Naciones de enero, que Senegal ganó 1-0 contra el anfitrión Marruecos tras la prórroga.

Pero eso fue después de que la mayoría de sus jugadores se marcharan del campo en señal de protesta por un penalti tardío concedido a los Leones del Atlas.

La Confederación Africana de Fútbol posteriormente despojó a los senegaleses de su título como castigo.

Senegal ha llevado el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y está a la espera del resultado de su recurso.

"Está claro que, hasta que tengamos la decisión del TAS, Senegal sigue siendo el campeón de África", dijo Sow. "Pero estamos centrados únicamente en el Mundial. Para nosotros, la CAN ya es cosa del pasado".

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