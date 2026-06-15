Rodri tras el amargo empate a cero de España: ""Es cuestión de ajustar y mejorar en el acierto"

Rodri (d) de España en acción contra Dailon Livramento (c) de Cabo Verde durante el partido de fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 España vs Cabo Verde, en Atlanta (EE.UU.), el 15 de junio de 2026. ( EFE/EPA/RONALD WITTEK )

El centrocampista Rodri pidió tranquilidad tras el decepcionante empate 0-0 de España ante la debutante Cabo Verde en el inicio del Grupo H del Mundial 2026.

"No ha podido ser. Sabíamos que era un partido de paciencia. Muy rápido se han medido atrás y es difícil contra un equipo tan físico y replegado", dijo el mediocampista del Manchester City tras el partido en Atlanta.

"No la hemos podido meter", agregó el Balón de Oro de 2024.

"Lo positivo es que no han creado nada (...). Lo hemos intentado, hemos tenido fluidez, es cuestión de ajustar y mejorar en el acierto" de cara al gol, remató el jugador de 29 años.

España dominó, pero no fue capaz de mover el marcador.

La primera fecha de la llave se completará este lunes cuando se enfrenten Uruguay y Arabia Saudita en Miami a las 6pm hora dominicana.

Altas expectativas

España llegó al Mundial de Norteamérica 2026 cargada de una enorme expectativa y con la firme etiqueta de máxima favorita al título, respaldada por su reciente corona en la Eurocopa 2024 y un estilo de juego consolidado bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

La afición y la prensa internacional esperaban un debut arrollador en Atlanta, similar al histórico 7-0 contra Costa Rica en la cita de Catar, confiando plenamente en la madurez de figuras como el Balón de Oro Rodri Hernández y en la explosividad de la joven estrella Lamine Yamal.

El ambiente que rodeaba al equipo era de absoluto optimismo, proyectando una cómoda transición hacia la fase de eliminación directa dentro del Grupo H.

Sin embargo, esta oleada de entusiasmo también estuvo acompañada por una intensa presión mediática y controversias internas debido a la polémica configuración de la plantilla.

El entorno del fútbol español mantenía altas exigencias sobre el seleccionador por haber dejado fuera de la convocatoria definitiva a futbolistas del Real Madrid, un hecho inédito que rompió con la tradición histórica en las citas mundialistas de La Roja.

De este modo, el combinado nacional saltaba al terreno de juego con la doble obligación no solo de sumar tres puntos frente a la debutante Cabo Verde, sino también de acallar las críticas de aquellos sectores que cuestionaban la falta de representación del club blanco en el proyecto mundialista.