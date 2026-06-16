Mbappé se pone este martes en "modo Mundial" en busca del récord de goles del torneo

Kylian Mbappe (derecha), delantero del Real Madrid y de la selección nacional de Francia. ( ARCHIVO/ EFE )

Tras una temporada frustrante en el Real Madrid, Kylian Mbappé espera redimirse en la Copa del Mundo, su competición fetiche, de la que se despidió con un triplete en la final de hace cuatro años, y estar a la altura de su estatus de estrella mundial para guiar a Francia hacia su tercer título.

La estrella de los Bleus lleva tiempo marcando la máxima cita del fútbol en su calendario que se inicia este martes cuando a las tres de la tarde hora dominicana, Francia se mida a Senegal.

Cuando todo se vino abajo para el Real Madrid a comienzos de la primavera europea, con la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones y la pérdida del título de la Liga española, Mbappé se puso en modo Mundial, aunque fuera a costa de desafiar a los seguidores madridistas, que escrutan y critican el más mínimo de sus gestos.

Su decisión de cuidar una lesión de rodilla entre febrero y marzo fue percibida como una toma de distancia respecto a los intereses de su club, lo que le valió artículos incendiarios en la prensa española y los abucheos en el Santiago Bernabéu.

Aunque siempre negó tener la cabeza en otra parte, el Mundial norteamericano ocupaba igualmente un lugar bien asentado en su mente.

Mbappé, de 27 años (98 partidos internacionales, 56 goles), sabe mejor que nadie el valor de un Mundial, la competición que forjó su aura con la conquista del título en Rusia 2018, cuando tenía 19 años, antes de un Mundial 2022 casi perfecto en Catar (8 goles, tres de ellos en la final), pero con un desenlace cruel tras la derrota en la tanda de penales contra la Argentina de Messi (3-3 tras prórroga, 4-2 en los penales).

Máximos goleadores del Mundial de Fútbol Nombre País Goles Miroslav Klose Alemania 16 Ronaldo Nazário Brasil 15 Gerd Müller Alemania 14 Just Fontaine Francia 13 Lionel Messi Argentina 13 Pelé Brasil 12 Kylian Mbappé Francia 12 Sándor Kocsis Hungría 11 Jürgen Klinsmann Alemania 11 Gabriel Batistuta Argentina 10 Fuente: FIFA

Récords a batir

En cuanto a Lucas Hernández, uno de los cuatro supervivientes, como él, de la gesta de 2018 en Rusia, está convencido de que el jugador del Real Madrid "silenciará las críticas".

"Es diferente, extraordinario. Cuando eres Mbappé, todo el mundo te mira mucho más, observa lo que haces fuera del campo. Está motivado al 100% para comenzar este Mundial", explicó también.

Además de la búsqueda de la tercera estrella, Mbappé está impulsado por objetivos más personales en tierras estadounidenses, él, que es un aficionado al deporte y a la cultura de Estados Unidos.

Autor de 12 goles en dos ediciones, el delantero puede acercarse al récord del alemán Miroslav Klose en la Copa del Mundo (16). También tiene la ocasión de igualar el récord de Olivier Giroud con la selección francesa (57) y superar la barrera de los 100 partidos internacionales.

Todo ello para reforzar un poco más su leyenda.

Cero preocupación

Por eso lo ha hecho todo para llegar en una forma óptima. Con sus problemas físicos (rodilla y muslo) ya atrás, Mbappé se ha vuelto a centrar en la selección francesa y, desde el inicio de la concentración, el 29 de mayo en Clairefontaine, ha recuperado con satisfacción su papel de líder de los Bleus.

Si los partidos de preparación no han sido muy concluyentes en el plano personal (ningún gol en los dos encuentros ante Costa de Marfil e Irlanda del Norte), su peso dentro del grupo de Didier Deschamps sigue siendo considerable.

Ha sido él quien, como capitán, ha negociado con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, las primas para el Mundial y el cupo de entradas concedidas a los jugadores para cada uno de los partidos disputados durante el torneo.

Es también él quien concentra todas las miradas en Estados Unidos.

Los aficionados no tienen otro nombre en la boca cuando baja del autobús para dirigirse al hotel Four Seasons de Boston, cuartel general de los Bleus, o como ocurrió el viernes durante el entrenamiento abierto al público.

Su falta de acierto en los dos amistosos previos a la partida hacia América no altera en absoluto la confianza de la que goza entre el cuerpo técnico y sus compañeros.

"No estoy preocupado. No ha tenido efectividad, pero me ha dicho que la ha guardado para Estados Unidos, así que por mí perfecto", declaró Deschamps tras la victoria contra Irlanda del Norte (3-1), el 8 de junio, un partido en el que el delantero desperdició un gran número de ocasiones.

"Es un grandísimo jugador, siempre ha respondido en los grandes momentos. El Mundial es una competición en la que siempre ha rendido. Es nuestro capitán y sé que hará grandes cosas, no tengo ninguna duda", afirmó, por su parte, el centrocampista Manu Koné.