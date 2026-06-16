Di María alienta desde la distancia a Argentina: "Con ustedes hasta el fin del mundo"

Por primera vez desde su retiro con Argentina, Angel Di María es este martes un hincha más en el debut mundialista de Lionel Messi y sus excompañeros, a los que envió un mensaje de aliento y un punto de nostalgia.

"Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles con la mano en el corazón que estamos con ustedes hasta el fin del mundo", escribió el Fideo en un mensaje en Instagram.

"Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha", afirmó.

"Puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. VAMOS ARGENTINA!!", dijo el actual jugador de Rosario Central para cerrar la publicación, acompañada de una imagen del plantel de Lionel Scaloni entrenando en Kansas City.

Trayectoria y logros de Angel Di María con Argentina

Numerosos jugadores del equipo, como Enzo Fernández y Cristian Romero, correspondieron el cariño a Di María unas horas antes del estreno mundialista ante Argelia.

"Gracias por tanto fide", escribió Cuti Romero en una de las numerosas respuestas a la publicación.

Por primera vez en 16 años, Di María no se calzará las botas en una Copa del Mundo, torneo que disputó en cuatro ocasiones.

Tras el ansiado triunfo en Catar 2022, el exjugador del Real Madrid todavía acompañó a Messi en la victoria en la Copa América 2024.

Cumplidos los 36 años, este éxito fue un broche de oro a una excepcional trayectoria de 145 partidos con la casaca albiceleste y cuatro trofeos alzados: el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

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