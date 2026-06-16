Noruega vence a Irak con doblete de Haaland en su bautizo mundialista

Erling Haaland celebra luego de meter gol en el partido de Noruega ante Irak en el Mundial de fútbol 2026. ( AFP )

Tras 28 años de ausencia, Noruega regresó este martes al Mundial con una victoria por 4-1 ante Irak de la mano de su estrella Erling Haaland, que en su bautizo mundialista marcó doblete y fue figura del partido.

La selección dirigida por Stale Solbakken confirmó las expectativas de llegar a la Copa del Mundo con una generación considerada como la mejor de su historia, y arrancó con buen pie en el Grupo I en un torneo al que no era invitado desde Francia 1998.

Al minuto 29, el Androide se barrió para pescar un balón cruzado y convertirlo en su primer tanto mundialista. Cuando la fiesta parecía teñida de rojo, llegó el empate parcial del conjunto iraquí con un soberbio cabezazo del experimentado delantero Aymen Hussein (39).

La igualdad solo consiguió despertar de nuevo al gigante. En una rutinaria salida del equipo iraquí, el portero Jalal Hasan recibió un pase que se fue quedando corto ante los ojos de un Haaland que presionó el despeje y lo convirtió en gol (43´).

En la segunda mitad Noruega ratificó su poder colectivo y ofensivo con actuaciones sobresalientes del mediocampista Martin Odegaard, del Arsenal inglés, y del peligroso delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth.

El 3-1 lo marcó de cabeza el defensa del Génova Leo Ostigard, al minuto 76´, y al borde del final llegó el cuarto, de Hussein en contra, tras un borbollón en el área (90+6).

Más temprano, en el otro partido del Grupo I, Francia derrotó 3-1 a Senegal.

Detalles del partido y alineaciones

Alineaciones:

Iraq: Jalal Hassan (cap) - Hussein Ali (Mustafa Saadoon 73), Zaid Tahseen, Akam hashim Rahman, Merchas Doski - Ibrahim Bayesh (Mohanad Ali Kadhim Alshammari 79), Amir Al Ammari, Zaid Ismael (Zidane Iqbal 59), Ali Jasim (Ahmed Qasem 73) - Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi (Marko Farji 59). DT: Graham Arnold.

Noruega: Ørjan Håskjold Nyland - Julian Ryerson, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjørn Lysaker Heggem, David Möller Wolfe (Leo Skiri Østigård 73) - Martin Ødegaard (cap) (Patrick Berg 81), Sander Berge, Fredrik Aursnes (Kristian Thorstvedt 73) - Alexander Sørloth (Oscar Bobb 73), Erling Braut Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup 73). DT: Staale Solbakken.

ag/mcd