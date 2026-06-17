Mientras Messi pone el mundo a sus pies, Cristiano Ronaldo debuta este miércoles

El jugador de la selección nacional de fútbol de Portugal, Cristiano Ronaldo, durante una sesión de entrenamiento en Palm Beach, Florida, EE.UU., el 16 de junio de 2026. Portugal se enfrentará a la República Democrática del Congo este 17 de junio en un partido del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ( EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES )

Al día siguiente de la actuación para la historia que le valió a Messi acaparar todos los titulares de medios del mundo, entra en competición su alter ego, Cristiano Ronaldo, que debutará con Portugal en la competición este miércoles frente al Congo, a la una de la tarde hora dominicana.

Si el 16 de junio de 2006 pasó a la historia como el día en el que un adolescente Lionel Messi marcó su primer gol en un Mundial (el 6-0 contra Serbia y Montenegro en Gelsernkirchen), exactamente 20 años después, con casi 39 años, barbudo y capitán de la Albiceleste, anotó un triplete en la victoria contra Argelia, igualando el récord de máximo goleador de los Mundiales del alemán Miroslav Klose (16).

Aquel día en Alemania, Diego Maradona asistió en las gradas al primer gol de Messi; el martes debió emocionarse con la exhibición de la Pulga en el cielo.

Era el principio de una carrera que le ha llevado a ser considerado como uno de los mejores de la historia, aunque para muchos el debate ya se cerró hace tiempo y simplemente es el GOAT (acrónimo en inglés de "el más grande de todos los tiempos").

"Mágico", "Histórico", "Eterno": medios de todo el mundo agotaron los calificativos tras su triplete contra Argelia en el inicio de la defensa del título logrado en Catar en 2022, en el día que se convirtió en el primer futbolista de la historia en jugar en seis Mundiales.

"Un capitán ideal"

En su país, el diario deportivo Olé destacó que "Argentina empezó la defensa del título con un 3-0 a Argelia y una (otra más) actuación inolvidable de Leo, máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo".

El generalista La Nación le definió como "Un capitán ideal". "Messi detiene el tiempo: otra marca histórica y una noche perfecta para potenciar a un campeón en reconstrucción", añadió.

Por su parte, Clarín, subrayó que la Albiceleste "demostró que es un campeón que no envejece".

Pese a la rivalidad, los medios brasileños destacaron que "Messi pone el espectáculo (...) y hace que Argentina encante".

En México, uno de los tres organizadores de la copa, Récord tituló con un explícito "¡Histór1c0!".

En España, donde Messi hizo la mayor parte de su carrera los diarios deportivos madrileños, AS y Marca coincidieron en calificar de "histórica" la actuación.

Algo más originales fueron los dos rotativos catalanes, Sport y Mundo Deportivo, más habituados durante años a las hazañas del ex del Barcelona. Para el primero "Messi ilumina a Argentina" y el segundo destacó "las lágrimas de Messi en una noche perfecta con ocho récord mundiales".

El día que Francia debutó en el Mundial con una victoria 3-1 ante Senegal, con doblete de su gran estrella Kylian Mbappé, L'Équipe tituló su edición en línea con "One, two, three... viva Leo Messi!", aunque en la edición en papel toda la portada era para el delantero del Real Madrid: "Captain America".

El italiano La Gazzetta dello Sport y el inglés The Times coincidieron en el calificativo de "eterno" y el portugués A Bola tituló: "El Mundo volvió a rendirse al genio de Lionel Messi".

El mejor "hasta que él quiera"

No sólo los medios se rinden al D10s del fútbol. Su seleccionador Lionel Scaloni aseguró que "hasta que él quiera seguirá siendo el mejor".

"Es emocionante verlo, no sólo para los argentinos sino para todos los que les gusta el fútbol", añadió el DT.

Otra de las estrellas del mundial, el noruego Erling Haaland, que apenas unas horas antes había debutado con un doblete en un Mundial en la victoria 4-1 a Irak, publicó un mensaje en redes, diciendo, simplemente, "Messi está loco".

Si el martes debutó Messi, 24 horas después lo hará Cristiano Ronaldo, su rival durante dos décadas en la pugna por ser el mejor y con el que compartirá el récord de seis Mundiales jugados.

El capitán de Portugal, que a diferencia del argentino nunca ha ganado un Mundial, liderará a la selección lusa en el debut ante República Democrática del Congo en un grupo K que se completará horas más tarde con el partido entre Colombia y Uzbekistán.

La primera ronda de partidos de la fase de grupos se completará con los dos duelos del L, un interesante Inglaterra-Croacia, con la entrada en acción de Harry Kane y de Luka Modric, y el Panamá-Ghana.