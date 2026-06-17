El Real Madrid ficha al portugués Bernardo Silva hasta 2028

Fotografía de archivo del centrocampista portugués Bernardo Silva, que jugará las dos próximas temporadas en el Real Madrid tras el acuerdo alcanzado con el futbolista, quien llega al club blanco después de finalizar su contrato con el Manchester City. Silva, de 31 años y quien se encuentra con Portugal en el Mundial de fútbol, estará ligado al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028, según informa la entidad madridista en un comunicado. ( EFE/ MIGUEL A. LOPES )

El Real Madrid anunció este miércoles el fichaje del jugador internacional portugués Bernardo Silva para las dos próximas temporadas.

Libre tras su salida del Manchester City, donde ganó 19 títulos desde su llegada en 2017, incluida la primera Liga de Campeones del club inglés (2023), el centrocampista de 31 años se unirá hasta 2028 al Real Madrid tras el Mundial 2026.

A las órdenes de Pep Guardiola en el Etihad Stadium, Silva disputó 459 partidos con los citizens, y anotó un total de 76 goles.

En su palmarés brillan con fuerza las cuatro Premier League consecutivas (2021-2024), el triplete de Premier-Copa de Inglaterra y Champions de 2023 y los cuatro títulos domésticos conquistados en la temporada 2018-2019 (Community Shield, Copa de Inglaterra, Copa de la Liga y Premier League).

Trayectoria destacada

Canterano del Benfica, antes de llegar a Inglaterra Silva vistió en Francia los colores del Mónaco (2014-2017), ganando la Ligue 1 en 2017 junto a un jovencísimo Kylian Mbappé, ahora estrella consolidada en el Real Madrid.

El lisboeta es uno de los fichajes con los que el club blanco desea recuperar el rumbo, luego de dos temporadas sin ningún título.

A su firma se suman los fichajes ya confirmados de su compatriota, el entrenador José Mourinho, y del lateral izquierdo Marc Cucurella, internacional con España.

Se espera además que el club blanco anuncie el fichaje del defensa francés Ibrahima Konaté.

Por el momento, Silva está en Norteamérica junto a la selección de Portugal para disputar su tercer Mundial. La Seleçao entrará en liza este mismo miércoles contra la República Democrática del Congo, a la una de la tarde hora dominicana.