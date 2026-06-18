Brasil prefiere cuidar a Neymar y no jugará el partido ante Haití

Neymar de Brasil participa en un entrenamiento este miércoles, en el centro de entrenamiento Columbia Park este miércoles, como parte del Mundial de la FIFA 2026 en Morristown, New Jersey. ( EFE/ SEBASTIAO MOREIRA )

El debut de Neymar en el Mundial de 2026 tendrá que esperar: el astro brasileño no viajará con la delegación de Brasil para el partido del viernes ante Haití, informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El goleador histórico de la Canarinha, con 79 goles, entrenó la víspera por primera vez en el campo junto a sus compañeros, tras sufrir hace un mes una lesión muscular en la pantorrilla derecha con su club, Santos.

La semana pasada, Carlo Ancelotti confiaba en tenerlo listo para el choque contra los haitianos en Filadelfia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.

Pero el entrenador italiano y su comisión técnica no quieren forzar un regreso prematuro que pueda afectar luego la presencia del 10 en instancias más definitivas, según la prensa brasileña.

Neymar, de 34 años y que no defiende a su país desde octubre de 2023, "se quedará en Nueva Jersey para aprovechar al máximo la fase final de su proceso de recuperación", indicó la CBF en un mensaje enviado a periodistas.

Brasil buscará limpiar su imagen contra Haití, a priori la selección más débil de la zona, luego de un flojo debut ante Marruecos (1-1) el sábado pasado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Años difíciles

En los últimos tres años de Neymar han sido un auténtico calvario físico, marcado por un prolongado tiempo de inactividad que ha condicionado el tramo final de su carrera. La gran debacle comenzó en octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda en un partido de eliminatorias ante Uruguay. Esta grave lesión no solo arruinó su multimillonario paso por el Al-Hilal de Arabia Saudita, donde apenas pudo disputar cinco partidos, sino que lo mantuvo alejado de las canchas durante un año completo, truncando por completo su ritmo competitivo.

Tras rescindir su contrato en Oriente Medio y concretar un emotivo regreso al Santos, a principios de 2025 para relanzar su carrera en el club que lo vio nacer, las expectativas volvieron a chocar con la realidad médica.

El astro de 34 años entró en un círculo vicioso de dolencias musculares crónicas derivadas de la inactividad y el desequilibrio físico. Durante el año 2025, el atacante encadenó hasta cinco percances físicos distintos en los muslos, isquiotibiales y nuevamente en el menisco, sumando casi 700 días de baja acumulados en el trienio y frustrando constantemente los intentos del "Peixe" por tenerlo listo para competir.

La pesadilla ha tenido su capítulo más reciente a las puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen que Neymar visualizaba como su gran redención internacional.

A finales de mayo de este año, el cuerpo médico de la selección brasileña dictaminó una nueva lesión muscular de grado 2 en el gemelo derecho, lo que encendió todas las alarmas en la concentración de la Canarinha.

Este contratiempo lo obligó a perderse el debut mundialista frente a Marruecos y ahora el choque contra Haití, manteniendo al país en vilo sobre si su histórico goleador podrá recuperar la plenitud física para las fases decisivas del torneo.