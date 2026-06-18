Suiza golea a Bosnia y pone pie y medio en segunda ronda del Mundial

Rubén Vargas, ejecuta un tiro libre en el partido de Suiza ante Bosnia-Herzegovina en el Mundial 2026 de fútbol. ( AFP )

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Suiza quedó a las puertas de los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al golear 4-1 a Bosnia-Herzegovina este jueves en Los Ángeles por la segunda fecha del Grupo B.

Los helvéticos suman cuatro puntos y quedaron como únicos líderes de la serie, a la espera del partido que más tarde jugaban Canadá y Catar, ambos con un punto al igual que Bosnia.

En cualquier caso, las cuatro unidades ya alcanzadas le aseguran a Suiza el tercer puesto del Grupo B, a falta de un partido, y en inmejorable posición de clasificarse a dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros.

Suiza dominó a un conservador combinado balcánico, pero sufrió para vulnerar la valla del equipo que dejó a Italia fuera de su tercer Mundial consecutivo en marzo en la repesca europea.

Hasta que una volea perfecta de Johan Manzambi a los 74 minutos abrió la lata para la goleada de la Nati. Mejor jugador del encuentro en el majestuoso SoFi Stadium de Los Ángeles, el mediocampista del Friburgo llegó a su doblete a los 90'.

"Es increíble, es mi primer doblete de toda mi carrera, en un Mundial donde no habíamos empezado de la mejor manera, es un sueño de niño", dijo sonriente Manzambi en la zona mixta.

"Me dijo que dejara hablar a mi talento", afirmó sobre las recomendaciones que le dio su seleccionador, Murat Yakin.

Rubén Vargas, a los 84', anotó el 2-0 helvético tras una sucesión de toques y el capitán suizo, Granit Xhaka, anotó el cuarto tanto de penal en el 90+7'.

Emir Mahmic había descontado para Bosnia a los 90+3'.

- Triste debut de Dzeko -

En el debut de Edin Dzeko en Norteamérica 2026, Bosnia impuso su ley defensiva en el primer tiempo pero fue incapaz de aguantar el vendaval de ataque que los dirigidos por Yakin mostraron tras abrir el marcador.

Suiza no quiso repetir el traspié que protagonizó en su estreno en el Mundial, cuando se durmió tras ir en ventaja y el Catar del entrenador español Julen Lopetegui le sacó un empate 1-1 con un gol en la hora.

Y las respuestas a la falta de dianas de los suizos estaba en el banco.

Manzambi y Vargas salieron de cambio en el complemento para cambiar un partido que en la primera mitad tuvo en Dan Ndoye, delantero del Nottingham Forest, al motor ofensivo de Suiza.

Para el combinado balcánico la derrota fue castigo a un mezquino planteamiento táctico que especuló con la desesperación de un rival que en el momento justo sacó a relucir su chapa de favorito en este Grupo B.

Sin embargo, el empate en el primer partido de la serie ante el coanfitrión Canadá mantiene a Bosnia en carrera por un lugar en dieciseisavos.

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