El gol de Rubén Vargas fue el primero de un dominicano en Mundial

Rubén Vargas festeja tras marcar el 2-0 que dio la tranquilidad a Suiza, el jueves en Los Ángeles. ( AFP )

La Suiza, con un Rubén Vargas Martínez que se convirtió en el primer jugador de nacionalidad dominicana que marca gol en una Copa del Mundo, quedó a las puertas de los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al golear 4-1 a Bosnia-Herzegovina este jueves por la segunda fecha del Grupo B.

Vargas, nacido en Lucerna, Suiza, de padre dominicano, juega por segunda vez en la Copa del Mundo tras debutar en Catar 2022. De 27 años y con pasaporte dominicano, ya se convirtió en la Eurocopa de 2024 en el primer quisqueyano en marcar en esa competición. Tras seis temporadas en la Bundesliga alemana, las últimas dos las ha disputado con el Sevilla de España.

Luca Jáquez, otro suizo de padre dominicano que forma parte del equipo, no vio acción. Víctor Núñez, nacido en Villa Mella, fue el primer duartiano en disputar una Copa del Mundo cuando formó parte del onceno de de Costa Rica en Alemania 2006. Alejandro Balde, de madre dominicana, lo hizo por España en Catar 2022.

A un paso de avanzar

En Norteamérica 2026, los helvéticos suman cuatro puntos. Las cuatro unidades ya alcanzadas le aseguran a Suiza, en el peor de los casos, el tercer puesto del Grupo B, a falta de un partido, y en inmejorable posición de clasificarse a dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros.

Suiza dominó a un conservador combinado balcánico, pero sufrió para vulnerar la valla del equipo que dejó a Italia fuera de su tercer Mundial consecutivo en marzo en la repesca europea.

Hasta que una volea perfecta de Johan Manzambi a los 74 minutos abrió la lata para la goleada de la Nati. Mejor jugador del encuentro en el majestuoso SoFi Stadium, el mediocampista del Friburgo llegó a su doblete a los 90´.

Vargas, que ingresó en el minuto 72 por Fabian Rieder, a los 84´, anotó el 2-0 helvético tras una sucesión de toques y el capitán Granit Xhaka anotó el cuarto tanto de penal en el 90+7´. Emir Mahmic había descontado para Bosnia a los 90+3´.

Manzambi y Vargas salieron de cambio en el complemento para cambiar un partido que en la primera mitad tuvo en Dan Ndoye, delantero del Nottingham Forest, al motor ofensivo de Suiza.

Vargas fue uno de los destacados de Suiza en el primer compromiso contra Catar.



"Es el momento para estar unidos y ser positivos. Hay presión, desde luego. Estamos en un Mundial", señaló el jugador del Sevilla, que se aferra a otros resultados inesperados en el Mundial, como el empate de España contra Cabo Verde o el de Bélgica con Egipto, para elevar su optimismo.



"Ya no hay partidos fáciles y lo estamos viendo. Hay ejemplos recientes. Pero el ambiente en nuestra selección, a pesar del mal debut, es bueno", insistió el futbolista del Sevilla.





