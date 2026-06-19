Ismaël Koné sufre grave fractura de tibia y peroné en el Mundial y pasa por el quirófano

Ismaël Koné es sacado en camilla del terreno de juego luego de lesionarse en el partido de Canadá en el Mundial de Fútbol 2026 ( AFP )

El centrocampista canadiense Ismaël Koné fue operado tras sufrir una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda durante la Copa del Mundo.

Koné, de 24 años y quien viene de completar su primera temporada con el club italiano Sassuolo, se lesionó tras una entrada por detrás de Assim Madibo en el minuto 51 de la victoria del jueves por 6-0 ante Qatar.

Reacciones y mensaje de Ismaël Koné tras la lesión

La Asociación Canadiense de Fútbol informó el viernes que Koné pasó por el quirófano el jueves por la noche.

Madibo recibió una tarjeta roja y se disculpó en persona con Koné después del partido.

"Ni se imaginan lo agradecido que estoy con todos los que se han comunicado y me tienen en sus oraciones", publicó Koné en Instagram.

"A mis hermanos canadienses: ahora me convierto en un entrenador asistente para apoyarlos desde la banda. Quería que supieran que los amo desde el fondo de mi corazón y que nuestra hermandad lo es todo para mí", añadió. "Lo que hicieron ayer se quedará conmigo para siempre. Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos".