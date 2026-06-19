Suecia y la magia de Potter desafían a unos Países Bajos obligados a golpear

Revitalizada por la propuesta de su DT, Graham Potter, y la goleada 5-1 en su debut ante Túnez, Suecia desafía a unos Países Bajos heridos tras empatar con Japón en un duelo de élite por el liderazgo del Grupo F del Mundial 2026.

Los neerlandeses llegan a Houston, Texas, con solo un punto, tras haber desperdiciado su ventaja en dos ocasiones contra los Samuráis Azules, y terminar igualando 2-2 en su estreno.

Por otro lado, Suecia goleó y de paso desencadenó la destitución del seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi. "Es un buen comienzo para nosotros, pero no hay nada más que decir", declaró tras el juego el seleccionador de los escandinavos, el inglés Graham Potter.

"Queremos dar un buen espectáculo. Queremos jugar bien. Queremos ganar, por supuesto. Nos enfrentamos a un rival de primer nivel. Va a ser un partido fantástico, una ocasión fantástica", sostuvo en tanto este viernes en conferencia de prensa en el Houston Stadium, donde se disputa el duelo el sábado a las 12H00 locales (17H00 GMT).

Los Países Bajos aparecen en el Top Ten de la élite futbolística mundial, mientras que Suecia se ubica en torno al puesto 35, con un talento reforzado por figuras de la Premier League, la más competitiva del mundo.

- Duelo de élite -

Contra Japón, ocho de los once titulares neerlandeses eran jugadores de la liga inglesa. En la defensa estuvo el capitán Virgil van Dijk (Liverpool), acompañado en el centro por Jan Paul van Hecke (Tottenham) y apoyado por la izquierda por su ahora compañero de equipo Micky van de Ven. En el arco, Bart Verbruggen (Brighton).

Se espera que esta línea defensiva, a la que se sumaría el lateral derecho del Inter de Milán, Denzel Dumfries, esté frente a Suecia.

La Blagult, por su parte, que ya entrenaba este viernes en el estadio del Houston Dynamo, de la MLS, debe salir con sus artilleros Alexander Isak (Liverpool) y Viktor Gyökeres (Arsenal).

"Vamos a jugar contra un delantero que conozco muy bien y otro que ha tenido una temporada excelente. Será un partido difícil, pero cuando llegue el momento, tenemos que estar preparados", declaró van Dijk tras el partido contra Japón.

- Duelos aparte -

El encuentro traerá, además, duelos aparte: La jerarquía defensiva de van Dijk, dominante en juego aéreo, lectura y anticipación, frente a Alexander Isak, rápido, efectivo y dispuesto a ganar las espaldas del rival.

"Es un defensa central increíble. Lleva jugando a un nivel altísimo durante muchos años y ha sido, y sigue siendo, uno de los mejores del mundo en esa posición", dijo este viernes Victor Lindelöf sobre van Dijk.

En el medio campo, Frenkie de Jong tendrá la tarea de controlar el ritmo del partido, mientras que el sueco Yasin Ayari, autor de un doblete ante Túnez, deberá hacerle perder ese control para avanzar a campo contrario.

En el ataque de la Oranje, Cody Gakpo pondrá a trabajar su astucia para romper la estructura cerebral de la defensa de Victor Lindelöf.

El planteamiento ofensivo de Potter se lució ante Túnez.

El plan "funcionó muy bien", según Isak. "Tenemos cualidades bastante diferentes, lo cual es muy beneficioso para el equipo".

Los hombres de Ronald Koeman deberán cuidarse de Isak y Gyökeres, autores de un gol cada uno frente a Túnez. Si pierden, tendrían casi un pie fuera del Mundial, mientras que los suecos se apoderarían del liderazgo del grupo y estarían a un paso de la segunda ronda.

"Creo que (Isak y Gyökeres) se complementan muy bien. Aportan cualidades y fortalezas diferentes (...) Individualmente, por supuesto, son jugadores magníficos. Pero juntos, pueden ser muy peligrosos", señaló Potter.

Posibles alineaciones:

Holanda: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Nathan Aké - Frenkie de Jong, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders - Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman

Suecia: Kristoffer Nordfeldt - Victor Lindelöf, Isak Hien, Carl Starfelt - Anthony Elanga, Yasin Ayari, Samuel Gustafson, Hugo Larsson, Gabriel Gudmundsson - Alexander Isak Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter

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