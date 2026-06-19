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Tándem Mundial
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Video| Tándem Mundial destaca la historia de Haití y su regreso al escenario mundialista

Durante la conversación se abordaron temas como la identidad haitiana, la riqueza de su cultura y el origen del apodo "Grenadiers"

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    Video| Tándem Mundial destaca la historia de Haití y su regreso al escenario mundialista
    Avelino Cuadra, Harold Sanón y Dámaso García conversan en el episodio dedicado a Haití de Tándem Mundial (FUENTE EXTERNA)

    La plataforma de multimedios Tándem en su edición mundialista le dedicó una edición especial a Haití, una de las selecciones que ha captado la atención durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lo representa su presencia en el torneo.

    Análisis cultural y social de la selección haitiana

    En el episodio, los comunicadores Avelino Cuadra y Dámaso García conversaron con el futbolista haitiano Harold Sanón, quien milita en la Liga Dominicana de Fútbol, sobre la actualidad de la selección caribeña y el contexto histórico y cultural que rodea al país.

    Durante la conversación se abordaron temas como la identidad haitiana, la riqueza de su cultura y el origen del apodo "Grenadiers", utilizado para identificar a la selección nacional.

    También se analizó el papel que ha desempeñado la migración en la construcción de sociedades modernas y la manera en que el deporte se ha convertido en un elemento de cohesión y orgullo para millones de haitianos.

    Desempeño y proyección de Haití en el Mundial 2026

    Los conductores resaltaron además el crecimiento experimentado por el fútbol haitiano en los últimos años y el impacto que tiene para el Caribe ver a una de sus selecciones competir en el escenario más importante del deporte.

    En el aspecto competitivo, Haití debutó en el Mundial con una derrota 1-0 ante Escocia, aunque dejó una imagen positiva por su orden táctico y capacidad para mantenerse en partido hasta el tramo final del encuentro.

    El equipo mostró disciplina y personalidad frente a un rival con mayor tradición internacional, una actuación que, según se destacó en el programa, confirma que la selección haitiana aspira a competir y no solo a participar en la cita mundialista.

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    Con compromisos todavía pendientes en la fase de grupos, Haití continúa representando las aspiraciones de millones de ciudadanos dentro y fuera de su territorio, mientras busca consolidar el crecimiento que ha experimentado su fútbol en la última década.

    Tándem Mundial es una producción de Avelino Cuadra y Dámaso García. Su cuarta temporada está dedicada a ofrecer una visión del Mundial que combina el análisis deportivo con historias humanas, cultura e identidad.

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