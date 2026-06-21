Oyarzabal y el manual sobre cómo darle la vuelta a la tortilla

El delantero de la selección española, Mikel Oyarzabal, tras conseguir el segundo gol del combinado español durante el partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudí, este domingo en Atlanta. ( EFE )

De 30 minutos iniciales sin tocar el balón a batir un récord en el Mundial con un doblete y una asistencia en 23: Mikel Oyarzabal decantó el triunfo de España sobre Arabia Saudita (4-0) ofreciendo una actuación total, en el polo opuesto a la que protagonizó ante Cabo Verde (0-0).

El delantero centro de 29 años fue una de las noticias negativas del debut de España en el Mundial el pasado lunes al estar la primera media hora sin tocar el balón ni una sola vez.

"Quizás por eso hoy estaba con muchas ganas de hacerlo bien. Dos partidos muy diferentes pero hoy tuve el balón siempre cerca. Estoy muy feliz", dijo el delantero.

- Con molestias -

Seis días después barrió a Arabia Saudita con una exhibición que estuvo a punto de incluir un triplete si un sutil disparo no se hubiera topado con el larguero (36').

Antes, asistencia en el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial (10') y un doblete exprés (21' y 23') mostrando olfato de ariete, además de una actividad constante en el frente de ataque y un par de buenas ocasiones.

Y lo más sorprendente de todo, se marcó este partido sin estar en perfectas condiciones.

Sustituido al descanso por Luis de la Fuente como Lamine Yamal, el seleccionador español explicó luego ante los medios que su participación estuvo en duda hasta el último minuto.

"Había tenido algún problemilla, que no se puede contar todo... Pero ayer después del tratamiento nos dijo, 'estoy preparado'. Mikel es una roca", señaló el técnico sin ofrecer más detalles sobre estas molestias.

Debutante en el Mundial, el vasco se desquitó de su insípido bautizo hace seis días con una actuación para enmarcar y el MVP, en un duelo de nuevo disputado en el Estadio Atlanta.

"Contento de haber podido ayudar al equipo. El otro día me tocó tocar menos balón, menos presente. Feliz y siempre buscando que el equipo vaya bien", dijo.

- "Supervaloradísimo" -

Oyarzabal se ha convertido en el insustituible nueve de la Roja, con un balance de 14 tantos en sus últimos 13 partidos además de siete asistencias, pero siempre sobrevuela sobre su figura un cierto menosprecio mediático con respecto a otras figuras con menor rendimiento.

"Yo siempre me he sentido querido y valorado. Los compañeros, el entrenador, la gente del día a día... Es con lo que me quedo. En el fútbol siempre se va a hablar", dijo el capitán de la Real Sociedad.

Más hablador, De la Fuente siempre reivindica a uno de sus futbolistas más queridos.

"La gente que entiende de fútbol lo tiene supervaloradísimo, tiene un impacto brutal en la selección, como ningún jugador en el mundo", dijo en rueda de prensa.

"Reivindico a Mikel porque es un futbolista que puede también marcar una historia excepcional en el fútbol español. Lo celebro", añadió el técnico, recordando su condición de pionero en el Mundial con doblete y asistencia en los 24 minutos iniciales.