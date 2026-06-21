Alcanzar los cien partidos con Francia, "una cifra histórica, va a ser especial", dice Mbappé

Kylian Mbappé en la conferencia de prensa previa al segundo partido de la selección franceso en el Mundial de Fútbol 2026. ( AFP )

El astro francés Kylian Mbappé dijo este domingo que será "especial" alcanzar la "cifra histórica" de cien partidos con la selección de Francia, que se prepara para enfrentar a Irak en su segunda salida en el Mundial de 2026.

La Copa del Mundo de Norteamérica está siendo de marcas para la estrella del Real Madrid, que en el debut victorioso ante Senegal (3-1) superó a Olivier Giroud como el goleador histórico de los Bleus.

Mbappé marcó un doblete contra los africanos para llegar a 58 goles. Además, alcanzó las 14 dianas en los mundiales, dos menos que los máximos artilleros de la competición, el alemán Miroslav Klose y el argentino Lionel Messi.

"Siempre es un placer tener la oportunidad de jugar con la selección. No hay nada más grande que jugar con el equipo nacional", dijo el atacante en una rueda de prensa en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia.

"Cien es una cifra histórica, será algo especial para mí, pero lo más importante será el objetivo, tenemos que ganar para clasificarnos", agregó.

Récords y objetivos de Mbappé en el Mundial 2026

Tras su victoria contra los Leones de la Teranga, en la primera jornada del Grupo I, Francia puede lograr su pase para los dieciseisavos de final en caso de triunfo el lunes en Filadelfia.

El capitán francés, de 27 años, campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, debutó con su país el 25 de marzo de 2017 en un partido contra Luxemburgo.

Autor de 14 goles en tres ediciones de la Copa del Mundo, Mbappé también fue preguntado por el récord de anotaciones que comparten Klose, ya retirado del fútbol, y Messi.

"Sabía que Leo marcaría (contra Argelia, equipo al que le anotó un triplete), siempre marca. Yo voy detrás. No estaré aquí con 40 años, me habrán echado antes", dijo sonriendo. "No pienso a largo plazo, quiero disfrutar de este Mundial", añadió.

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