Cabo Verde arranca un empate a Uruguay y deja a la Celeste en situación límite

Momento de acción del partido entre Uruguay y Cabo Verde en el Mundial de Fútbol 2026 de norteamérica ( AFP )

Uruguay empató 2-2 este domingo en Miami ante la revelación Cabo Verde en un partido de ida y vuelta en el que la selección africana le jugó de tú a tú a la Celeste, que con este resultado se complica su pase a la segunda ronda.

La selección charrúa pensaba haber hecho lo más difícil al final del primer tiempo, cuando remontó el gol inicial de su rival, pero un error defensivo en la segunda parte le costó la victoria ante un equipo valiente y desacomplejado, que también tuvo opciones para ganar.

Con este empate, Uruguay ocupa el segundo lugar del Grupo H con dos puntos, los mismos que Cabo Verde, y afrontará en la última jornada a España, que suma cuatro unidades y a la que está obligada a ganar para no depender de otros resultados.

Arabia Saudita cierra las posiciones con un punto.

Tras el decepcionante debut ante Arabia Saudita (1-1), Uruguay empezó con hambre. Intensa y rápida en la presión, la Celeste lograba encerrar a Cabo Verde y robar balones en campo contrario.

Sus extremos, Maxi Araújo y Agustín Canobbio, volaban por las bandas, y la selección africana tenía que adoptar el manual de resistencia que le sirvió contra España (0-0) para no ceder.

A los charrúas les fallaba el último gesto, un pase mal ajustado o un tiro demasiado cruzado como el del capitán Federico Valverde, que malgastó un uno contra uno tras un veloz contragolpe. Pero el gol parecía a punto de caer.

- Remontada antes del descanso -

Cabo Verde, sin embargo, quiso demostrar que no sólo sabía defender. Impulsado por su lateral izquierdo, Sidny Lopes Cabral, y los centrocampistas Jamiro Monteiro y Telmo Arcanjo, el equipo empezó a zafarse de la presión uruguaya y aproximarse a la portería de Fernando Muslera.

En una jugada en apariencia anodina, Arcanjo recibió en el mediocampo, se giró, caracoleó y provocó una falta a unos 30 metros de la portería uruguaya.

La distancia no auguraba peligro, pero el centrocampista Kevin Pina confió y tuvo premio. Respiró, tomó carrerilla y anotó el primer gol de Cabo Verde en un Mundial, con un misil ajustado al palo al que no pudo llegar Muslera.

Los Tiburones Azules seguían soñando, y su afición, mucho menos numerosa que la uruguaya en Miami, era ahora bastante más ruidosa.

A Uruguay le costó encajar el golpe. Los de Marcelo Bielsa estuvieron nerviosos e imprecisos después del gol, pero lograron darle la vuelta al partido justo antes del descanso.

En un forcejeo en el área, Lopes Cabral desvió la pelota de cabeza al palo y Araújo aprovechó el rechace para empatar de un testarazo en el área pequeña.

La Celeste respiraba al fin y volvía a golpear poco después, en la última jugada del primer tiempo.

Manuel Ugarte encontró a Federico Viñas en el área, el delantero desvió de cabeza para la carrera de Agustín Canobbio, y éste batió al portero caboverdiano, Vozinha, con el exterior del pie derecho.

- Un error que vale un gol -

Tras el susto, Uruguay controlaba el partido y trataba de evitar sustos. Pero un doble error en la zaga cambió el encuentro.

Escorado en la izquierda, Mathías Olivera midió mal un pase hacia el centro, Muslera salió a destiempo y el delantero Hélio Varela se le adelantó para empatar el partido con un disparo a puerta vacía.

El gol volvió a envalentonar a la selección africana, rápida al contragolpe y decidida a buscar la victoria.

Dos minutos después, Monteiro hizo temblar a la defensa uruguaya con un disparo que rozó el larguero.

El partido estaba ya loco, de ida y vuelta, un placer para los espectadores y una pesadilla para los técnicos.

"Lo determinante para el resultado fue que cedimos el protagonismo en algún momento en que lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival", lamentó Bielsa en declaraciones a la televisión después del encuentro

Como en la primera parte, Uruguay volvió a crecer y acabó asediando al rival.

Probaron suerte Brian Rodríguez, sustituto de Araújo, y también Valverde, a punto de cazar en el descuento un centro raso de Darwin Núñez.

Canobbio tuvo la victoria en sus botas en un último contragolpe, pero su disparo se marchó rozando la escuadra.

Cabo Verde, heroica en defensa una vez más, también tuvo sus oportunidades a la contra, pero no pudo darle el nocaut a la Celeste.

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