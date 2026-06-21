Serena Williams disputará Wimbledon en individual, a los 44 años

Venus y Serena Williams conversan en cancha en un partido de Wimbledon ( AFP )

La tenista estadounidense Serena Williams, que acaba de regresar a la competición en dobles a los 44 años, también disputará el torneo individual en Wimbledon, para el que recibió una invitación, anunciaron el domingo los organizadores del Grand Slam londinense.

"Esto no es un simulacro. Serena Williams disputará el cuadro individual femenino de Wimbledon 2026 gracias a una wild card", escribieron en X.

La antigua número 1 del mundo, cuyo último partido individual se remonta al US Open 2022, regresó al circuito a comienzos de junio al inscribirse en dobles en Queen's y luego en Berlín.

En Wimbledon (del 29 de junio al 12 de julio), jugará en dos cuadros, ya que formará pareja con su hermana Venus en el torneo de dobles.

Serena ganó su único partido en Queen's junto a la canadiense Victoria Mboko, antes de retirarse debido a una lesión de su compañera. Pareja en Alemania de la checa Karolina Muchova, cayó en primera ronda.

Trayectoria reciente y logros destacados de Serena Williams

La estrella estadounidense conquistó en Wimbledon 7 de sus 23 títulos de Grand Slam. En su última participación sobre el césped del All England Club perdió en primera ronda ante la francesa Harmony Tan, en 2022.

También ganó el oro en individuales y en dobles en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, organizados en las pistas de Wimbledon.

El sorteo del cuadro final está previsto para el viernes.

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