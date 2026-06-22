Con doblete de Messi, Argentina se clasifica a los 16avos de final al vencer a Austria

El delantero de Argentina, Leo Messi (c), remata ante el centroocampista de Austria, Nicolas Seiwald, durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. ( EFE/MARISCAL )

La vigente campeona Argentina clasificó este lunes a 16avos de final al derrotar por 2-0 a Austria con doblete de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia del Mundial, a dos días de su cumpleaños 39.

El astro argentino eleva la cifra de goles en Copa del Mundo a 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose, que tenía el récord antes de empezar la edición en Norteamérica.

Pese a haber fallado un penal, Messi anotó un doblete a los 38 y a los 90+5, haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la hinchada albiceleste.

Luego del bajón anímico por el penal fallido, los argentinos recuperaron el ánimo y la solidez en el mediocampo, después de que Austria intentara apoderarse de la zona con un juego físico y compacto y dominara el balón en varios episodios.

Por Argentina, Lautaro Martínez fue una figura clave, tanto en la generación del penal como en tratar de habilitar a Messi desde su banda. En Austria, el capitán David Alaba bloqueó todo lo que pudo en defensa.

Tras este duelo, Argentina, con 6 puntos, ya está en la siguiente fase, y saldrá el 27 de junio, otra vez en Dallas, a definir el liderazgo del grupo J ante Jordania, aunque podría garantizarse la punta de la llave este mismo lunes, con el resultado del Jordania-Argelia.

Feliz y agotado

Lionel Messi afirmó estar "feliz" y también "cansado" este lunes al final del partido que Argentina ganó por 2-0 ante Austria y en el que el '10' hizo historia con dos goles para convertirse, con 18 tantos, en el máximo artillero de los mundiales.

"Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación", dijo en declaraciones a la televisión.

Messi, con humildad, quiso restar importancia a lo conseguido este lunes en el estadio de Arlington (Texas) con la Albiceleste, pero sus cinco anotaciones lo ponen, además, en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026.

"No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros, nunca se sabe lo que pueda pasar ahora pero estoy feliz por el resultado y la participación de todos".

Consultado por si tiene algún equipo favorito, dijo: "No tengo favoritos, ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y la verdad me cuesta pensar".