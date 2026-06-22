El letal Haaland lleva al barco de Noruega a la próxima fase del Mundial

Erling Haaland de Noruega celebra un gol este lunes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 contra Senegal en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). ( EFE/ SEBASTIAO MORERIA )

Dos partidos en el Mundial y cuatro goles en su cuenta: Erling Haaland guió este lunes a Noruega hacia los dieciséisavos de final en Norteamérica 2026, al firmar un nuevo doblete en el triunfo 3-2 de los escandinavos sobre Senegal.

Haaland fue figura con sus dos tantos (48' y 58') en este compromiso por la segunda fecha del Grupo I en East Rutherford, Nueva Jersey, después de que el lateral derecho Marcus Pedersen inaugurara el marcador tras capitalizar un error del central Kalidou Koulibaly (48').

Ismaïla Sarr descontó (53' y 90+3') para unos Leones de la Teranga que apretaron hasta el último instante.

"Es una de mis mejores noches", dijo Haaland, de 25 años, quien en su debut mundialista había hecho dos goles en una victoria 4-1 sobre Irak.

Él y sus compañeros se sentaron sobre el césped al término del partido y simularon que remaban como si estuviesen en un barco vikingo, una celebración que han popularizado sus aficionados, cuyas expectativas se disparan.

"¿Expectativas? Clasificarnos al Mundial por primera vez en 28 años y superar la fase de grupos, sí. Ganar el Mundial, absolutamente no", expresó, sin embargo, el delantero del Manchester City, pidiendo ser "realistas".

Ya clasificadas a la próxima fase, las selecciones Francia y Noruega dominan la llave con seis puntos cada una, mientras Senegal e Irak no han sido capaces de sumar.

El próximo viernes, la Francia de Kylian Mbappé está en la mira de Haaland y compañía, aunque el entrenador Ståle Solbakken adelantó que reservará a jugadores.

La primera gran ocasión de gol de Noruega llegó rápido, con un cabezazo de Kristoffer Ajer que salvó sobre la línea el arquero de Senegal, Edouard Mendy.

Los africanos, pese al susto, ganaron terreno y pasaron a manejar el balón.

Lo que pasa es que Noruega, cuando tenía la pelota, tenía muy claro qué hacer, con contragolpes muy peligrosos.

Cerca del descanso, Pedersen, sustituto del lesionado Julian Ryerson, sacó provecho a un grave fallo de Koulibaly.

Y Haaland avisaba: tiro al palo y una gran parada de Mendy a un cabezazo suyo.

Del dicho al hecho. Una contra bien conducida por Odegaard fue fenomenalmente finalizada por Haaland tras la reanudación.

Senegal pareció encajar bien el golpe y Ismaïla Sarr respondió, pero otra vez Haaland trituró la ilusión senegalesa.

Berg centró y el delantero del Manchester City disparó en el aire a la red.

Senegal tuvo una mala noticia adicional: la lesión de Mendy, sustituido por Mory Diaw.

Sobre el final, sin embargo, empujó y Ismaïla Sarr volvió a anotar con los 90 minutos agotados, pero Noruega resistió en un final con suspenso.

"Fueron los diez minutos más largos de mi vida", declaró Solbakken.

erc/cl