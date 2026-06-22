Con un Haaland inspirado, Noruega busca liquidar el "grupo de la muerte" esta tarde ante Senegal

Erling Haaland celebra uno de sus goles en el Mundial 2026. ( ARCHIVO/ AFP )

Noruega y Senegal se enfrentan este lunes en Nueva York/Nueva Jersey en la segunda jornada del grupo I, en un partido que puede ser crucial para el desenlace de un 'grupo de la muerte' en el que Francia se mantiene como favorito.

El grupo I, el de ranking FIFA más alto de todo el torneo, se frota las manos en la víspera del atractivo choque entre noruegos y senegaleses, que puede dejar en dieciseisavos de final a la selección nórdica y eliminar virtualmente a los Leones de Teranga.

El principal foco es, quién si no, Erling Haaland. Al delantero del Manchester City no le pesó que su país llevara 28 años sin pisar un Mundial y anotó un doblete en el estreno de Noruega con victoria 1-4 sobre una combativa Irak en la primera jornada.

A Haaland le sienta bien la Copa del Mundo. En su participación en el Mundial sub-20 de 2019, ya marcó la friolera de nueve goles en la goleada para el recuerdo de Noruega a Honduras por 12-0. Y a sus 25 años ya es máximo goleador de su país con 57 goles en 50 partidos, más de un tanto por encuentro.

Pero Noruega es mucho más que Haaland. Martin Odegaard, capitán del Arsenal, es el cerebro que organiza el juego del combinado nórdico desde el centro del campo, mientras que Alexander Sorloth, punta del Atlético de Madrid, completa el temible ataque vikingo.

La generación dorada noruega, dirigida por Stale Solbakken, puso fin a siete ediciones sin participar gracias a una fase de clasificación impecable en la que quedaron por delante de Italia -ausente en la cita mundialista por tercera vez seguida- y sumaron pleno de victorias, 37 goles a favor y sólo 5 en contra.

Senegal tampoco es ninguna cenicienta. Pese a encajar en la primera jornada un 3-1 ante Francia que pudo ser aún más abultado, el equipo entrenado por Pape Thiaw compitió de tú a tú ante la vigente finalista del torneo, especialmente durante la primera parte.

Problemas y distracciones

Los Leones de Teranga, campeones de África en los terrenos de juego y finalmente relegados al segundo puesto después de que la Copa Africana de Naciones le concediera el título a Marruecos en los despachos, tienen en Sadio Mané y Kalidou Koulibaly dos estandartes del fútbol senegalés.

Les acompañan otros veteranos como Idrissa Gueye o Edouard Mendy, además de un grupo de jugadores en edad de plenitud como Nicolas Jackson, que ha jugado cedido en el Bayern de Múnich, o Pape Gueye, que milita en el Villarreal.

La expedición de la selección senegalesa se ha encontrado con problemas extradeportivos como primas sin cobrar en la plantilla, instalaciones del campamento base en un estado mejorable o la ausencia del chef de comida del grupo, según informaciones de medios especializados en deporte africano.

De apuntarse la victoria Haaland y compañía, los noruegos se clasificarían matemáticamente a las eliminatorias y Senegal quedaría prácticamente eliminado, con cero puntos y un 'goal average' negativo de, como mínimo, tres goles.

El único precedente entre Senegal y Noruega fue un partido amistoso disputado en marzo de 2006 en Dakar que se llevaron los africanos. Esta vez se ven las caras en la máxima competición del planeta fútbol.