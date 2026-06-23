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    | 2 min de lectura

    Ghana frena el ímpetu de Inglaterra con una defensa de hierro y le saca un valioso empate

    El planteamiento de las Estrellas Negras secó el mediocampo de los dirigidos por Thomas Tuchel, y la velocidad de Semenyo puso en aprietos a los británicos

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    Ghana frena el ímpetu de Inglaterra con una defensa de hierro y le saca un valioso empate
    Antoine Semenyo de Ghana en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Ghana, en Boston, Massachusetts, EE. UU., el 23 de junio de 2026.
    (EFE/EPA/GREG M. COOPER)

    Harry Kane y sus Three Lions se estrellaron este martes con la defensa de Ghana, con la que empataron sin goles cerca de Boston, pero quedaron en buena posición para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

    El capitán de Inglaterra se fue en blanco en Foxborough, Massachusetts, y desentonó de los otros astros que participan en la Copa del Mundo, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, que no se cansan de pasar por la caja registradora de goles.

    Combativo y solidario como siempre, la estrella del Bayern Munich estuvo bien marcada por la zaga de las Estrellas Negras, que además trabaron el mediocampo inglés y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos gracias a la velocidad al contragolpe de Antoine Semenyo.

    Quedaron cerca

    Los campeones mundiales en 1966, sin embargo, apretaron en la parte final y estuvieron muy cerca de romper el cero a través de Bukayo Saka, pero el portero atajó (86'), un palo de Nico O'Reilly (87') y una opción clara desperdiciada por Kane (87').

    El capitán no tuvo el tino del debut, cuando marcó un doblete en la victoria categórica contra la Croacia de Luka Modric (4-2), un triunfo que impulsó a su país como uno de los aspirantes al título en Norteamérica.

    Apoyado en masa por sus hinchas a las afueras de Boston, la selección que dirige el alemán Thomas Tuchel sigue al frente del Grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles.

    Les siguen Croacia y Panamá, que se enfrentan este martes en Toronto, con un punto cada una, a falta de una jornada para el cierre de la primera fase.

    Inglaterra culminará la ronda de grupos contra los centroamericanos el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El mismo día, los africanos se batirán con los croatas en Filadelfia.

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