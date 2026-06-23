Deschamps regresa a Francia por la muerte de su madre y no dirigirá ante Noruega

El seleccionador francés Didier Deschamps regresará a su país para asistir al funeral de su madre, anunció este martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que precisó que el técnico no dirigirá a los Bleus contra Noruega el viernes, en el último partido del Grupo I del Mundial 2026.

"Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar en el banquillo el viernes. El seleccionador nacional tuvo esta mañana la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre.

Regresará a Francia para asistir a su funeral", indicó la FFF en un comunicado.

Situación del equipo

La FFF precisó que, en ausencia de Deschamps, el grupo estará dirigido por Guy Stéphan, su adjunto, hasta su regreso al campo base de los Bleus en Waltham (Massachusetts).

Ya clasificada para dieciseisavos de final del Mundial, Francia intentará terminar en cabeza del Grupo I ante la Noruega de Erling Haaland, el viernes en Foxborough (Massachusetts).

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