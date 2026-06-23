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DT de Escocia busca ante Brasil superar por primera vez la fase de grupos mundialista

El entrenador escocés alabó a la estrella brasileña Vinícius Junior, al que calificó de jugador rápido, buen rematador y de primer nivel.

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    DT de Escocia busca ante Brasil superar por primera vez la fase de grupos mundialista
    Steve Clarke. director técnico de Escocia (AFP)

    El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, celebró este martes la posibilidad de que su equipo consiga ante Brasil, el miércoles en Miami, clasificarse por primera vez en su historia para la segunda ronda de un Mundial.

    "Si pudiéramos ser el primer equipo en lograrlo, sería obviamente algo muy especial", declaró en rueda de prensa en la víspera de la tercera jornada del Grupo C.

    Clarke destacó la calidad de su rival. "Han demostrado en los partidos de este torneo que pueden ser una gran amenaza, y estoy seguro de que esperan estar como mínimo entre los cuatro últimos de la competición", dijo.

    Su característica como selección "es que tiene que atacar", añadió, confesando el impacto que había tenido en él como niño el Brasil de los años 1970.

    "Creces con ese amor por Brasil, pero mañana por la noche no tenemos que querer a Brasil y querer más a Escocia", dijo.

    El entrenador escocés alabó a la estrella brasileña Vinícius Junior, al que calificó de jugador rápido, buen rematador y de primer nivel.

    "Yo era lateral cuando jugaba, y él es el tipo de extremo contra el que no te gustaría jugar", agregó. "Si sigue haciendo lo que está haciendo, hablaremos de Vinicius Jr. como una de las superestrellas del futuro".

    Situación del Grupo C

    Clarke también tuvo buenas palabras para el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti. "Es muy bueno en la gestión de los jugadores. Maneja muy bien a las superestrellas, y tiene muchas en esa plantilla", declaró.

    RELACIONADAS

    Escocia, actual tercero del Grupo C con tres puntos, intentará conseguir el pase a dieciseisavos ante Brasil, líder con cuatro unidades.

    • Marruecos, segundo con cuatro puntos, afrontará por su parte al último, Haití, con cero.

    gma/ag

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