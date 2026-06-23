Argelia vence 2-1 a Jordania en segunda fecha del Grupo J de Mundial 2026

Husam Abudahab (i) de Jordania disputa el balón con Amine Gouiri de Argelia este lunes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Levi's en Santa Clara (Estados Unidos). ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

Argelia reaccionó a tiempo y venció 2-1 a Jordania este lunes, en la segunda fecha del Grupo J del Mundial de Norteamérica 2026, un resultado que dejó a la Argentina de Messi como ganadora de la llave, ya clasificada a los dieciseisavos de final.

Tras comenzar perdiendo ante los jordanos, debutantes históricos en la máxima cita del fútbol, con un gol de Nizar Al Rashdan a los 36 minutos, los Zorros del Desierto le dieron la vuelta al marcador en el estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, con los tantos de Nadhir Benbouali en el 69' y Amine Gouiri en el 82'.

Argelia se jugará la clasificación en la tercera y última fecha, el sábado, ante Austria, con ambos combinados igualados a tres puntos, mientras que la Albiceleste, campeona del mundo y líder con seis unidades, se medirá a Jordania, ya eliminada.

El seleccionado africano terminó imponiendo su mayor peso ofensivo tras un partido que cambió de rumbo en la segunda mitad.

Los argelinos fueron más incisivos desde el arranque, generando las primeras ocasiones claras con Riyad Mahrez como principal referencia ofensiva.

Sin embargo, Jordania golpeó primero con un tanto que modificó el guión del encuentro y obligó a los Zorros del Desierto a asumir el control y buscar la reacción.

En la reanudación, Jordania se replegó y cedió terreno, apostando por transiciones rápidas.

Argelia creció con los cambios de Vladimir Petkovic y terminó construyendo la remontada a balón parado, con goles de Benbouali y Gouiri.

Alineaciones:

Jordania: Yazeed Moien Abdulaila - Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab (Saleem Obaid 90+2) - Ehsan Hadad (cap), Nizar Al Rashdan, Nour Al Din Rawabda, Mohannad Abu Taha (Mohamed Abou Hashish 85) - Mahmoud Mardi (Odeh Al Fakhouri 76), Musa Tamari (Aly Azaiza 85), Ali Iyad Ali Olwan (Mohammad Abu Zrayq 90+2). DT: Jamal Sellami.

Argelia: Luca Zidane - Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Rami Bensebaini, Rayan Aït-Nouri (Jaouen Hadja 86) - Hitcham Boudaoui (Nadhir Benbouali 46), Ramiz Zerrouki (Nabil Bentaleb 46) - Ibrahim Maza - Riyad Mahrez (cap) (Anis Hadj-Moussa 76), Amine Gouiri (Zineddine Belaïd 86), Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.