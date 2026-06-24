Escuela Bauger participará en el MIC Football Punta Cana

La escuela de fútbol Jorge Rolando Bauger estará participando en el torneo internacional Mic Football Punta Cana a realizarse del 25 al 29 de junio en el complejo Los Establos ubicado en Cap Cana.

Esta será la segunda oportunidad que los equipos de la Escuela Bauger competirán en el torneo, ya que en el 2025 estuvieron presente con la división sub 14 llegando hasta la ronda de los octavos de final de la competencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-075416-ae565296.jpeg Equipo sub 12 de la Escuela Bauger. (FUENTE EXTERNA)

El club capitalino contará con tres categorías, la sub 12, sub 13 y sub 15, con más de cuarenta y cinco jugadores y cuatro miembros del cuerpo técnico.

El equipo sub 12 será dirigido por el profesor Jose Alejandro Osorio. Dicha categoría viene de ganar el torneo de la Asociación del Distrito Nacional. Los rivales que tendrán en el Mic en la fase de grupo serán: Punta Cana fc, PSF Academy USA y Proyecto JDB de Puerto Rico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-075450-a0bd7e93.jpeg Equipos sub 13 con el que la Escuela Bauger participará de el MIC Football. (FUENTE EXTERNA)

De su parte la sub 13 estará comandada por Miguel Salazar y se enfrentarán al LA Galaxy de la MLS , El Salvador 503 y Califa CF de Puerto Rico.

En tanto que en la sub 15 el entrenador es el joven Diego Losada, jugador profesional en la LDF con Delfines del Este. Este grupo jugará contra Cibao fc, Albion Natioal Elite de Estados Unidos y el club Carlos Mannucci de Perú.

El delegado de la tropa baugeriana es Jorge Allen Bauger Saiz, director deportivo del club y expresó que todos los equipos de la Escuela Bauger se prepararon de la mejor manera para competir en este importante evento internacional de fútbol formativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-075247-81476461.jpeg Kismet Madera, directora Comercial de AFP Crecer y Alexandra Pérez , ejecutiva de mercadeo de AFP Crecer, junto a jugadores de la categoria sub 15 de la Escuela Bauger. (FUENTE EXTERNA)

Respaldo corporativo

Además, destacó el respaldo recibido por parte de AFP Crecer, una empresa comprometida con el bienestar y el futuro de los jóvenes dominicanos.

Kismet Madera y Alexandra Pérez ejecutivas de AFP Crecer hicieron entrega oficial de las equipaciones deportivas que los tres equipos de la Escuela Bauger estarán vistiendo durante el Mic Football Punta Cana esta semana.

Ambas resaltaron que desde AFP Crecer creen profundamente en el poder del deporte como herramienta de formación, y que acompañar al fútbol formativo dominicano es una manera concreta de estar cerca de las familias y de construir junto a ellas un mejor futuro.

En el evento participarán más de 2,000 jugadores y 113 equipos provenientes de 18 países. Se disputarán alrededor de 200 partidos.