Colombia clasifica a 16vos del Mundial tras derrotar 1-0 a la RD Congo

Momento de acción del partido de Colombia ante la RD de Congo ( AFP )

Colombia aseguró este martes su clasificación a la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con su victoria por 1-0 contra la República Democrática del Congo, en la segunda fecha del Grupo K en la ciudad mexicana de Guadalajara.

El lateral derecho Daniel Muñoz, a los 76 minutos, anotó su segundo gol en la Copa del Mundo y quinto con la selección, que se medirá ante Portugal en Miami el sábado solo para definir su posición dentro de la llave que lidera con seis puntos.

Como lo hizo contra Uzbekistán en el estadio Azteca la semana pasada, el defensor del Crystal Palace fue la llave que abrió la dura defensa a la que se enfrentaron los cafeteros.

El arquero congoleño Lionel Mpasi había sido el héroe de los leopardos hasta que Muñoz anotó tras una habilitación perfecta de Juan Fernando Quintero.

La RD Congo se quedó con un punto y definirá sus oportunidades de clasificación ante Uzbekistán, que fue goleado el martes por la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Alineaciones:

Colombia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Jhon Arias (Richard Ríos 77), Jefferson Lerma - James Rodríguez (cap) (Juan Fernando Quintero 58), Gustavo Puerta, Luis Díaz, Luis Suárez (Jhon Córdoba 58). DT: Néstor Lorenzo.

República Democrática de Congo: Lionel Mpasi-Nzau - Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba (cap), Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Fuka Arthur Masuaku (Joris Kayembe 72) - Ngal'ayel Mukau (Noah Sadiki 46), Samuel Moutoussamy (Nathanael Mbuku 82), Edo Kayembe (Charles Pickel 72) - Cédric Bakambu (Simon Banza 57), Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

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