Marruecos avanza en el Mundial al imponerse a un tenaz Haití

Momento de acción del partido entre Haití y Marruecos en el Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. ( AFP )

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Un partido repleto de ocasiones fue el espectáculo que disfrutaron los espectadores este miércoles en Atlanta en el triunfo 4-2 de Marruecos, que clasificó para los dieciseisavos del Mundial como segundo del Grupo C por detrás de Brasil, y Haití, ya eliminada pero que se va con la cabeza alta.

El arquero marroquí Yassine Bounou en propia puerta (10') y Wilson Isidor (43') pusieron dos veces por delante a Haití, replicada por Marruecos gracias a los tantos de su capitán Achraf Hakimi (39') e Ismael Saibari (45+1').

En la segunda parte Soufiane Rahimi, que había entrado como revulsivo, marcó el tercero (78') y asistió a Gessime Yassine en el cuarto (89').

Los marroquíes se medirán en los dieciseisavos de final con el ganador del Grupo F, una llave que por ahora encabezan los Países Bajos. El encuentro se jugará el próximo lunes en Monterrey (México).

"Estoy decepcionado desde el punto de vista contable, pero no sentí que mis jugadores se rindieran; temía que nos derrumbáramos después del tercer gol, pero no fue así. Estuvieron a la imagen del pueblo haitiano, que no se somete. Los chicos representaron dignamente a Haití", declaró Stéphane Migné, lamentando no haber podido sumar puntos en el torneo.

"Tengo que volver a ver el partido para saber qué hay que mejorar, pero si encajamos los goles es porque hay cosas que no hicimos bien. Lo intentaremos arreglar", declaró Hakimi, elegido mejor jugador del partido.

En un ambiente festivo en las gradas del Estadio Atlanta, con 68.239 espectadores, el partido estuvo a la altura con dos equipos que olvidaron el centro del campo para divertir a la gente con continuas llegadas al área.

Dos veces se puso por delante Haití. En el primer gol Isidor remató de tacón y el balón tocó en el arquero Bounou antes de entrar.

El segundo de los caribeños fue un cañón a la escuadra del propio Isidor tras un despiste de Brahim Díaz en la salida de balón.

- Saibari, tres goles en tres partidos -

El semifinalista del pasado Mundial, que reservó a su perla de 18 años Ayyoub Bouaddi, primero respondió con un tanto de su capitán Achraf Hakimi, atento para meter el gemelo en un error del portero Johny Placide, que a esas alturas del duelo ya había salvado a los suyos en varias ocasiones en su despedida como internacional.

En el 2-2 apareció Saibari, con la eficacia que exhibe en el Mundial para certificar que su nueva posición de delantero centro ha sido un acierto del seleccionador Mohamed Ouahbi.

Un gol en cada uno de los tres partidos en esta primera fase para el jugador del PSV Eindhoven, atado por el Bayern Munich, según varios medios.

Finalmente la victoria tuvo el sello de Rahimi, que había saltado al campo ocho minutos antes de marcar el 3-2, con lágrimas en los ojos para celebrarlo.

Y el propio Rahimi asistió a Yassine, que marcó a puerta vacía.

pm/cl