Sudáfrica rompe pronósticos en el Mundial y avanza segunda detrás de México

El delantero de Sudáfrica #17 Evidencia Makgopa y el defensor de Corea del Sur #23 Jens Castrop corren detrás de la pelota durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial de 2026 entre Sudáfrica y Corea del Sur en el Estadio Monterrey en Guadalupe, México, el 24 de junio de 2026. ( AFP )

Sudáfrica dio el golpe en el Mundial de Norteamérica 2026 este miércoles al vencer 1-0 a Corea del Sur y avanzar a los dieciseisavos de final en el segundo puesto del Grupo A, por detrás del coanfitrión México, líder invicto de la llave.

En una de las grandes sorpresas del torneo, los Bafana Bafana, en su cuarta participación mundialista, lograron la hazaña con un gol de Thapelo Maseko a los 63 minutos, en el partido de la tercera y última jornada del Grupo A disputado en el estadio BBVA en Monterrey (noreste de México).

Sudáfrica, que por primera vez supera la fase de grupos, se medirá en los dieciseisavos de final con el coanfitrión Canadá, segundo del Grupo B, el domingo en Los Ángeles a las 19H00 GMT.

México cerró la fase de grupos con puntaje perfecto de nueve unidades para ganar la zona, mientras Sudáfrica terminó segunda con cuatro puntos y Corea del Sur quedó tercera con tres, aún en la pelea por clasificar como uno de los mejores terceros.

República Checa se despidió con un solo punto.

La primera parte del duelo transcurrió sin grandes sobresaltos y con escaso ritmo ofensivo.

Los sudafricanos encontraron sus mejores opciones al contragolpe, con llegadas de Maseko en dos ocasiones y de Mofokeng, aunque sin precisión en la definición.

En la segunda parte, Sudáfrica aumentó su volumen de ataque ante Corea del Sur y, fruto de ese esfuerzo sostenido, logró la sorpresiva anotación de Maseko.

La acción del gol nació en la izquierda con Relebohile Mofokeng, que desbordó en el uno contra uno y sirvió un pase preciso a Maseko, que controló, se giró y definió de zurda para batir al arquero surcoreano Kim Seung-gyu.

Alineaciones:

Sudáfrica: Ronwen Williams - Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba - Thapelo Maseko (Iqraam Rayners, 75), Thalente Mbatha - Relebohile Mofokeng (Jayden Adams, 80), Sphephelo Sithole, Oswin Appollis (Tshepang Moremi, 62) - Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.

Corea del Sur: Seung-gyu Kim - Han-Beom Lee, Min-jae Kim (Jin-Seop Park, 66), Gi Hyeok Lee - Young-Woo Seol, In-Beom Hwang, Seungho Paik (Jin-Gyu Kim, 46), Kang-In Lee, Tae-Seok Lee (Jens Castrop, 46) - Hyeongyu Oh (Kyu Sung Cho, 74), Hee-Chan Hwang (Heung-min Son, 46). DT: Myung-Bo Hong.