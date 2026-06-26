"Hay que mantener la concentración", pide Dembélé tras su triplete

Ousmane Dembélé de Francia controla el balón este viernes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Francia en el estadio Gillette de Foxborough, Estados Unidos. ( EFE/ OCTAVIO GUZMÁN )

Con gesto más bien serio a pesar de su triplete en la victoria 4-1 de Francia sobre Noruega, este viernes cerca de Boston para asegurar el liderato de grupo de su país en el Mundial, Ousmane Dembélé hizo un llamamiento a sus compañeros para "mantener la concentración".

"Es un momento único y es importante para mí. Pero preferí el partido que hice ante Senegal o ante Irak. Creo que ahí fue mucho más influyente, así que creo que hay que mantener la concentración. Vienen cosas importantes", estimó el Balón de Oro de 2025, designado el mejor jugador del partido ante los escandinavos.

A cada pregunta que recibía en la zona mixta del estadio de Foxborough, Dembélé respondía con ese llamado a no dejarse llevar por la euforia.

"Hay que mantener la concentración para el resto de la competición", afirmaba.

Lo que se viene

Fue preguntado igualmente por Suecia, potencial adversario de Francia en los dieciseisavos del Mundial, pero Dembélé se mostró incluso evasivo: "El partido será difícil. Son dieciseisavos de final, todo es posible. Hay que mantener la concentración".

El defensa Maxence Lacroix, que habló con los periodistas poco después, se mostró más locuaz.

"(Dembélé) ha hecho un gran partido. Es bueno para nosotros, es estupendo tener ese tipo de jugador, que puede marcar la diferencia. En la primera parte ha demostrado su calidad y estamos muy contentos por él", dijo el jugador del Crystal Palace.