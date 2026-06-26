Senegal aplasta 5-0 a Irak y mantiene viva la esperanza de clasificar en el Mundial

Pape Gueye (2-i) de Senegal anota un gol este viernes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Senegal e Irak en el estadio BMO Field en Toronto, Canadá. ( EFE/ BIENVENIDO VELASCO )

Senegal venció 5-0 a Irak el viernes en el cierre del Grupo I del Mundial y quedó a la espera de otros resultados para conservar un lugar entre los mejores terceros que avanzan a los dieciseisavos de final.

Los Leones de la Teranga, comandados por Sadio Mané, vencieron al equipo más débil de la zona en Toronto con un goles de Habib Diarra (minuto 4), Ismaïla Sarr (56), Pape Gueye por duplicado (59 y 72) e Iliman Ndiaye (82).

Por detrás de Francia y Noruega en el grupo con tres puntos, deberán permanecer a la expectativa de los partidos restantes de la fase de grupos para conocer si avanzan a la siguiente ronda.

Aprovecharon chances

Los senegaleses resolvieron rápidamente el duelo decisivo en el que estuvo ausente el portero Edouard Mendy por lesión.

Después del primer gol fueron beneficiados con la expulsión del iraquí Rebin Sulaka en el minuto 13.

La posible clasificación a dieciseisavos sería una reinvindicación para un equipo que perdió en los despachos el último título de la Copa de África, otorgado finalmente a Marruecos.

Y especialmente para Mané, que se perdió el Mundial de Catar 2022 por una lesión. En Rusia 2018 el exjugador de Liverpool y Bayern Munich no logró llevar a su equipo más allá de la fase de grupos.