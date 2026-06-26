En Guadalajara este viernes, Uruguay se juega la vida en el Mundial ante una España invicta

Lamine Yamal (centro) durante una sesión de prácticas junto a sus compañeros de la selección española, antes del partido contra Uruguay este viernes. ( FUENTE EXTERNA )

En un grupo H con casi todo por decidir, la renacida España y una Uruguay en situación límite se citan en Guadalajara a las ocho de la noche hora dominicana, en un duelo de campeonas, subrayado como uno de los platos fuertes de la primera ronda del Mundial 2026.

Uruguay, que logró la Copa del Mundo en 1930 y 1950, ocupa el segundo lugar del Grupo H con dos puntos, los mismos que Cabo Verde, mientras que España, campeona en 2010, es primera con cuatro.

Arabia Saudita, que juega ante Cabo Verde en Houston a la misma hora, y cierra el grupo con un punto.

Los números, con la Roja

Sus dos empates en Miami (1-1 ante Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde) obligan a la Celeste a salir a por todas ante la Roja si no quiere apurar opciones pegada a la calculadora.

El equipo de Marcelo Bielsa necesita un triunfo ante un combinado español que no ha perdido en el tiempo reglamentario en sus últimos 33 partidos.

No lo tendrá fácil ante una campeona de Europa a la que nunca ha ganado. Desde que empataron 2-2 en el Mundial de Brasil 1950, España y Uruguay suman diez enfrentamientos -partidos oficiales y amistosos-, con un balance de cinco victorias para la Roja y cinco empates.

En Florida, Uruguay ha alternado en sus dos partidos secuencias de gran juego con bajones de rendimiento que le han costado dejarse cuatro puntos frente a rivales teóricamente inferiores.

La Roja, sin ritmo en su inesperado empate 0-0 ante Cabo Verde y enrabietada ante Arabia Saudita (4-0), está virtualmente en dieciseisavos y juega por la primera posición.

Lamine progresa

En un planteamiento a largo recorrido, con la vista puesta en las rondas finales, el técnico español Luis de la Fuente ha utilizado estos primeros partidos para dar rodaje a varias piezas clave que regresan tras lesión, especialmente Lamine Yamal.

La joya de 18 años disputó 25 minutos en el primer partido, y 45, con su primer gol mundialista, en el segundo, por lo que en el Estadio Guadalajara continuaría su progresión con alrededor de una hora en el campo.

"Simplemente con el caos que genera en el rival, puedes salir beneficiado", resumió sobre su compañero Mikel Oyarzabal, autor de un doblete en tres minutos ante Arabia Saudita.

Tras dos duelos ante equipos que se limitaron a defenderse la fisonomía del partido en el Estadio Guadalajara será completamente diferente, un choque a tumba abierta ante un equipo valiente con el sello de Bielsa.

"Parece que los que se encierran atrás se nos enquistan más... Pero llevamos 33 partidos sin perder, nos han jugado de todas las maneras y si tenemos el día, es muy difícil ganarnos", dijo Aymeric Laporte, el jefe de una defensa española que hasta ahora casi no ha tenido trabajo.

Uruguay, que se ha visto obligada a remontar en sus dos partidos, debe "meter pecho en las balas" frente a España, declaró Agustín Canobbio, goleador ante Cabo Verde.

Adaptación a la altura

Entre las dudas de Bielsa, el puesto de centro delantero, con Federico Viñas amenazado por Darwin Núñez, cuya velocidad y potencia podrían darle el puesto en el once para intentar sorprender a la dominadora España.

Por detrás, su capitán Federico Valverde, enrabietado por la irregularidad de los suyos y en busca de su primer gol en el torneo.

Ambos equipos jugaron los dos primeros partidos en el mismo estadio, España en Atlanta y Uruguay en Miami. Ahora les espera Guadalajara y sus 1,500 metros de altura sobre el nivel del mar.

Tendrán que buscar una adaptación exprés: España viajó desde su campo base en Chattanooga (Tennessee), a 200 metros del nivel del mar, mientras que Uruguay se concentra en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, a pie de playa.