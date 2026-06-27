Inglaterra-Congo, Colombia-Ghana y Portugal-Croacia en 16avos del Mundial
Los partidos de dieciseisavos de final arrancan este domingo
El desenlace del Grupo K dio paso a nuevos cruces de dieciseisavos de final del Mundial, destacando el Portugal-Croacia, además del Colombia-Ghana e Inglaterra-RD Congo.
Dieciseisavos de final
-- Domingo 28 de junio
En Los Ángeles (19h00 GMT, Partido 73): Canadá - Sudáfrica
-- Lunes 29 de junio
En Houston (17h00 GMT, Partido 76): Brasil - Japón
En Boston (20h30 GMT, Partido 74): Alemania - Paraguay
En Monterrey (01h00 GMT del martes Partido 75): Países Bajos - Marruecos
-- Martes 30 de junio
En Dallas (17h00 GMT, Partido 78): Costa de Marfil - Noruega
En East Rutherford (21h00 GMT, Partido 77): Francia - Suecia
En Ciudad de México (01h00 GMT del miércoles, Partido 79): México - Ecuador
-- Miércoles 1 de julio
En Atlanta (16h00 GMT, Partido 80):
Inglaterra - RD Congo
En Seattle (20h00 GMT, Partido 82): Bélgica - Senegal
En Santa Clara (00h00 GMT del jueves, Partido 81): Estados Unidos - Bosnia-Herzegovina
-- Jueves 2 de julio
En Los Ángeles (19h00 GMT, Partido 84): España - Segundo J
En Toronto (23h00 GMT, Partido 83): Portugal - Croacia
En Vancouver (03h00 GMT del viernes): Suiza - Mejor tercero
-- Viernes 3 de julio
En Dallas (18h00 GMT, Partido 88): Australia - Egipto
En Miami (22h00 GMT, Partido 86): Argentina - Cabo Verde
En Kansas City (01h30 GMT del sábado, Partido 87): Colombia - Ghana
Octavos de final
4 de julio
(17h00 GMT) Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio de Houston (P90)
(21h00 GMT) G74 - G77 - Estadio de Filadelfia (P89)
5 de julio
(20h00 GMT) G76 - G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)
(00h00 GMT del 6/7) G79 - G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)
6 de julio
(19h00 GMT) G83 - G84 - Estadio de Dallas (P93)
(00h00 GMT del 7/7) G81 - G82 - Estadio de (P94) Seattle
7 de julio
(16h00 GMT) G86 - G88 - Estadio de Atlanta (P95)
(20h00 GMT) G85 - G87 - BC Place de Vancouver (P96)
Cuartos de final
9 de julio
(20h00 GMT) G89 - G90 - Estadio de Boston (P97)
10 de julio
(19h00 GMT) G93 - G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)
11 de julio
(21h00 GMT) G91 - G92 - Estadio de Miami (P99)
12 de julio
(01h00 GMT del 13/7) G95 - G96 - Estadio de Kansas City (P100)
Semifinales
14 de julio
(19h00 GMT) G97 - G98 - Estadio de Dallas (P101)
15 de julio
(19h00 GMT) G99 - G100 - Estadio de Atlanta (P102)
Partido por el tercer puesto
18 de julio
(21h00 GMT) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio de Miami
Final
19 de julio
(19h00 GMT) G101 - G102 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
- bur-mcd/cl