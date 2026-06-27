×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mundial 2026
Mundial 2026

Inglaterra-Congo, Colombia-Ghana y Portugal-Croacia en 16avos del Mundial

Los partidos de dieciseisavos de final arrancan este domingo

    Expandir imagen
    Inglaterra-Congo, Colombia-Ghana y Portugal-Croacia en 16avos del Mundial
    Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles con Portugal en el Mundial de Fútbol 2026 (FUENTE EXTERNA)

    El desenlace del Grupo K dio paso a nuevos cruces de dieciseisavos de final del Mundial, destacando el Portugal-Croacia, además del Colombia-Ghana e Inglaterra-RD Congo.

    Dieciseisavos de final 

    -- Domingo 28 de junio

    En Los Ángeles (19h00 GMT, Partido 73): Canadá - Sudáfrica

    -- Lunes 29 de junio

    En Houston (17h00 GMT, Partido 76): Brasil - Japón

    En Boston (20h30 GMT, Partido 74): Alemania - Paraguay

    En Monterrey (01h00 GMT del martes Partido 75): Países Bajos - Marruecos

    -- Martes 30 de junio

    En Dallas (17h00 GMT, Partido 78): Costa de Marfil - Noruega

    En East Rutherford (21h00 GMT, Partido 77): Francia - Suecia

    En Ciudad de México (01h00 GMT del miércoles, Partido 79): México - Ecuador

    -- Miércoles 1 de julio

    En Atlanta (16h00 GMT, Partido 80):

    Inglaterra - RD Congo

    En Seattle (20h00 GMT, Partido 82): Bélgica - Senegal

    En Santa Clara (00h00 GMT del jueves, Partido 81): Estados Unidos - Bosnia-Herzegovina

    -- Jueves 2 de julio

    En Los Ángeles (19h00 GMT, Partido 84): España - Segundo J

    En Toronto (23h00 GMT, Partido 83): Portugal - Croacia

    En Vancouver (03h00 GMT del viernes): Suiza - Mejor tercero

    -- Viernes 3 de julio

    En Dallas (18h00 GMT, Partido 88): Australia - Egipto

    En Miami (22h00 GMT, Partido 86): Argentina - Cabo Verde

    En Kansas City (01h30 GMT del sábado, Partido 87): Colombia - Ghana

    Octavos de final

    4 de julio

    (17h00 GMT) Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio de Houston (P90)

    (21h00 GMT) G74 - G77 - Estadio de Filadelfia (P89)

    5 de julio

    (20h00 GMT) G76 - G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)

    (00h00 GMT del 6/7) G79 - G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)

    6 de julio

    (19h00 GMT) G83 - G84 - Estadio de Dallas (P93)

    (00h00 GMT del 7/7) G81 - G82 - Estadio de (P94) Seattle

    7 de julio

    (16h00 GMT) G86 - G88 - Estadio de Atlanta (P95)

    (20h00 GMT) G85 - G87 - BC Place de Vancouver (P96)

    Cuartos de final

    9 de julio

    (20h00 GMT) G89 - G90 - Estadio de Boston (P97)

    10 de julio

    (19h00 GMT) G93 - G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)

    11 de julio

    (21h00 GMT) G91 - G92 - Estadio de Miami (P99)

    12 de julio

    (01h00 GMT del 13/7) G95 - G96 - Estadio de Kansas City (P100)

    Semifinales

    14 de julio

    (19h00 GMT) G97 - G98 - Estadio de Dallas (P101)

    15 de julio

    (19h00 GMT) G99 - G100 - Estadio de Atlanta (P102)

    Partido por el tercer puesto

    18 de julio

    (21h00 GMT) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio de Miami

    Final

    19 de julio

    (19h00 GMT) G101 - G102 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

    • bur-mcd/cl
    Leer más
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.