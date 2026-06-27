Inglaterra-Congo, Colombia-Ghana y Portugal-Croacia en 16avos del Mundial

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles con Portugal en el Mundial de Fútbol 2026 ( FUENTE EXTERNA )

El desenlace del Grupo K dio paso a nuevos cruces de dieciseisavos de final del Mundial, destacando el Portugal-Croacia, además del Colombia-Ghana e Inglaterra-RD Congo.

Dieciseisavos de final

-- Domingo 28 de junio

En Los Ángeles (19h00 GMT, Partido 73): Canadá - Sudáfrica

-- Lunes 29 de junio

En Houston (17h00 GMT, Partido 76): Brasil - Japón

En Boston (20h30 GMT, Partido 74): Alemania - Paraguay

En Monterrey (01h00 GMT del martes Partido 75): Países Bajos - Marruecos

-- Martes 30 de junio

En Dallas (17h00 GMT, Partido 78): Costa de Marfil - Noruega

En East Rutherford (21h00 GMT, Partido 77): Francia - Suecia

En Ciudad de México (01h00 GMT del miércoles, Partido 79): México - Ecuador

-- Miércoles 1 de julio

En Atlanta (16h00 GMT, Partido 80):

Inglaterra - RD Congo

En Seattle (20h00 GMT, Partido 82): Bélgica - Senegal

En Santa Clara (00h00 GMT del jueves, Partido 81): Estados Unidos - Bosnia-Herzegovina

-- Jueves 2 de julio

En Los Ángeles (19h00 GMT, Partido 84): España - Segundo J

En Toronto (23h00 GMT, Partido 83): Portugal - Croacia

En Vancouver (03h00 GMT del viernes): Suiza - Mejor tercero

-- Viernes 3 de julio

En Dallas (18h00 GMT, Partido 88): Australia - Egipto

En Miami (22h00 GMT, Partido 86): Argentina - Cabo Verde

En Kansas City (01h30 GMT del sábado, Partido 87): Colombia - Ghana

Octavos de final

4 de julio

(17h00 GMT) Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio de Houston (P90)

(21h00 GMT) G74 - G77 - Estadio de Filadelfia (P89)

5 de julio

(20h00 GMT) G76 - G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)

(00h00 GMT del 6/7) G79 - G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)

6 de julio

(19h00 GMT) G83 - G84 - Estadio de Dallas (P93)

(00h00 GMT del 7/7) G81 - G82 - Estadio de (P94) Seattle

7 de julio

(16h00 GMT) G86 - G88 - Estadio de Atlanta (P95)

(20h00 GMT) G85 - G87 - BC Place de Vancouver (P96)

Cuartos de final

9 de julio

(20h00 GMT) G89 - G90 - Estadio de Boston (P97)

10 de julio

(19h00 GMT) G93 - G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)

11 de julio

(21h00 GMT) G91 - G92 - Estadio de Miami (P99)

12 de julio

(01h00 GMT del 13/7) G95 - G96 - Estadio de Kansas City (P100)

Semifinales

14 de julio

(19h00 GMT) G97 - G98 - Estadio de Dallas (P101)

15 de julio

(19h00 GMT) G99 - G100 - Estadio de Atlanta (P102)

Partido por el tercer puesto

18 de julio

(21h00 GMT) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio de Miami

Final

19 de julio

(19h00 GMT) G101 - G102 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

bur-mcd/cl