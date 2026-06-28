Canadá eliminó a Sudáfrica y se convierte en el primer equipo que alcanza los octavos de final

Stephen Eustaquio, autor del gol para Canadá, controla el balón este domingo, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Sudáfrica y Canadá en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). ( EFE/ OMAR ALONSO )

Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica para convertirse en el primer equipo que alcanza los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, este domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Un disparo del capitán canadiense Stephen Eustaquio en el tiempo de prolongación (90+2') dio el triunfo al equipo norteamericano.

Canadá jugará en los octavos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán el lunes en Monterrey.

Así llegaron a los playoffs

La selección de fútbol de Canadá aseguró su boleto a los dieciseisavos de final al quedar en segundo lugar del Grupo B. El combinado canadiense, dirigido por Jesse Marsch, aprovechó su condición de coanfitrión para sumar 4 puntos a lo largo de las tres jornadas de la primera etapa, registrando un balance de una victoria, un empate y una derrota.

El camino de la "Hoja de Maple" comenzó en Toronto con un disputado empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina con un gol agónico de Cyle Larin. El golpe de autoridad y la clave para su clasificación llegó en el segundo compromiso disputado en Vancouver, donde Canadá consiguió la mayor goleada del torneo al vencer contundentemente 6-0 a la selección de Qatar sumando tres puntos vitales y una diferencia de goles sumamente favorable.

En la jornada definitiva, el conjunto canadiense cayó 2-1 ante Suiza en un emocionante duelo donde se jugaban el liderato del sector. A pesar del descuento de Promise David sobre el final, los helvéticos se adueñaron de la primera posición. Sin embargo, la gran renta de goles obtenida frente a los qataríes le permitió a Canadá avanzar con total tranquilidad como sublíder, sellando su histórico primer pase a la ronda de eliminación directa.