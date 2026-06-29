Carlo Ancelotti dice que este lunes Brasil necesita "mente y corazón" frente a Japón

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, habla con el jugador Vini Jr. durante un entrenamiento de la selección nacional de Brasil este sábado, en el centro de entrenamiento Columbia Park, en Morristown, New Jersey, EE. UU. ( EFE/ SEBASTIÃO MOREIRA )

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo que la Canarinha está preparada para todos los escenarios cuando a la una de la tarde hora dominicana, enfrente este lunes a Japón, una escuadra a la que respetan y con la que definirán su pase a los octavos de final en el Mundial 2026.

"El equipo está concentrado, motivado, preparado para todo lo que puede pasar mañana (lunes): prórroga, penales, nos hemos preparados todos los aspectos" sostuvo el DT. "Este juego es como una final", agregó.

Para el partido contra los Samuráis Azules "necesitamos mente, corazón e ideas claras, tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. El equipo está preparado, motivado, tiene confianza", insistió el seleccionador.

"Brasil tiene la suerte de tener jugadores expertos en este aspecto y saben perfectamente cómo prepararse para este tipo de juegos. En este aspecto tengo confianza", consideró.

Ancelotti dijo que se enfrentarán a un rival fuerte y de buena organización, en un duelo de ganar o morir en el Houston Stadium. "Es un equipo al que tenemos que respetar y vamos a respetar", comentó.

Sobre la presencia de Neymar en campo, Ancelotti explicó que su condición física ha evolucionado mucho pese a la lesión que arrastra, y por eso alineó unos minutos ante Escocia (3-0) en la fase de grupos, que "está bastante bien", y que dependerá mucho del "contexto y evolución del juego" ante Japón si entra al campo nuevamente.

Duelo más reciente

Recordó que la derrota 3-2 ante los Samuráis en un amistoso en 2025 "fue una buena experiencia" para saber que enfrentan "a un equipo muy competitivo".

"El fútbol ha cambiado bastante, no hay equipo desorganizado, no existe más porque todo el mundo estudia, todo el mundo trabaja, todo el mundo aprende, puede que haya un equipo con menos calidad individual, que ya depende en parte de la genética, pero equipo desorganizado físicamente o no a un buen nivel no existe", dijo uno de los entrenadores más ganadores de la historia.

Por su parte, el defensor central y capitán de la Seleçao, Marquinhos, admitió que probablemente sus rivales llegaron con más confianza y apoyo a esta Copa del Mundo, comparado con Brasil. "No vinimos en nuestra mejor fase, pero seguimos mejorando", consideró el hombre del PSG. Aunque "llegamos a la fase de eliminación con más confianza de la que empezamos en la Copa", comentó.