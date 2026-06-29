A las nueve de la noche, Países Bajos desafía sus fantasmas frente a la peligrosa Marruecos

El capitán de la selección de Países Bajos, Virgil Van Dijk, durante un entrenamiento. ( EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI )

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, y el capitán Virgil van Dijk se mostraron despreocupados de tener que definir su llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Marruecos en penales, instancia en la que fueron eliminados en sus dos anteriores participaciones mundialistas.

Países Bajos y Marruecos se enfrentarán este lunes, a las nueve de la noche, en un partido que "llega muy temprano", consideró Koeman.

La Naranja Mecánica llega a este compromiso con el recuerdo de las eliminaciones por penales en las semifinales de Brasil 2014 y en los cuartos de final de Catar 2022, ambas ante Argentina.

"Llevamos mucho tiempo sin perder partidos de Mundial, pero las dos últimas eliminaciones fueron en penaltis", recordó Koeman, sin embargo "no tiene ningún sentido practicar los penaltis".

El seleccionador neerlandés justificó su despreocupación por los penales debido a que "no se puede hacer un simulacro" de la presión que se siente al definir desde el manchón de los once metros. "Hay que vivirlo".

En los cuartos de final de Catar 2022, Van Dijk fue uno de los jugadores neerlandeses que fallaron su cobro ante Argentina.

"Hemos marcado muchos penaltis", dijo el defensor del Liverpool, "pero en un Mundial la situación cambia y solamente se entiende si se experimenta".

Respecto al enfrentamiento contra Marruecos, Koeman reconoció que "enfrentamos a un rival fuerte, pero no tenemos miedo. Los dos nos respetamos".

Koeman espera que Países Bajos sepa manejar los momentos en el partido. "Hay que tener posesión y paciencia y, a veces, agilizar para generar ocasiones de mucho peligro. Y tenemos que marcar, que quede claro".

El seleccionador de la Oranje descartó que la alta temperatura de 32 grados que se espera en Monterrey a la hora del partido los afecte. "El calor no es un problema para nosotros, hoy hemos entrenado con más calor del que habrá mañana".

La pérdida de Cody Gakpo

En la víspera del partido ante Marruecos, la selección de Países Bajos se enteró de que su delantero Cody Gakpo y su pareja perdieron al bebé que esperaban.

El delantero del Liverpool decidió mantenerse en la concentración arropado por el equipo liderado por Koeman y Van Dijk.

"Es algo muy triste, por supuesto, hicimos lo que está dentro de nuestras capacidades para apoyarlo", dijo el estratega.

Van Dijk reconoció la madurez de su compañero de club ante la pérdida. "Le tengo un respeto enorme por la forma en que le está haciéndole frente a la situación".