Francia y Mbappé evitarán el exceso de confianza ante Suecia en el Mundial este martes

El francés Kylian Mbappé en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Francia, en Boston (EE. UU.), el 26 de junio de 2026. ( EFE/EPA/GREG M. COOPER )

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, dijo que sus jugadores afrontan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Suecia, el martes en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, sin "exceso de confianza".

Grandes candidatos a la corona, los Bleus pasaron el Grupo I con puntaje perfecto en tres partidos y anotando diez goles, la mejor cuota goleadora de la primera ronda junto a la de Alemania y Países Bajos.

"Volvemos a poner el contador en cero. Suecia no tendrá nada que perder y puede causarnos problemas. Hay confianza, pero no un exceso de confianza, porque sabemos que la calidad del rival va a subir", dijo el DT este lunes en rueda de prensa.

"No hay que pensar que vamos a salir al campo y que vamos a ganar los partidos, aunque hayamos tenido un grupo más bien difícil. Habrá que ser lúcidos, serios y muy concentrados, pero sin mostrarnos frágiles ni contenidos", estimó.

Pese al inicio de la fase eliminatoria directa, Deschamps también indicó que no desea modificar su esquema táctico, que da prioridad a un ataque de miedo conformado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

"No hay que renunciar a lo que somos capaces de hacer. Hemos concedido demasiadas ocasiones y situaciones, pero cada partido tiene su propio guion. Teníamos un dispositivo similar hace cuatro años (cuando perdieron la final con Argentina)", apuntó Deschamps.

"Cuando tenemos el balón, no hay problema, y cuando no lo tenemos, hay que ser eficaces. Pero tenemos la capacidad de generar peligro y de hacer daño al rival, y debemos conservarla", agregó.

Apoyo del grupo al DT

Preguntado por su regreso a Francia el martes pasado para asistir al funeral de su madre, el seleccionador afirmó que tenía que dejar al grupo por "su bien y el de la selección francesa". Se reincorporó a la concentración el sábado.

"Estoy bien, estoy aquí. Va bien tener la cabeza ocupada. He retomado mis funciones y todo ha ido bien para la selección francesa en ese tercer partido" contra Noruega (4-1), añadió.

El mediocampista Adrien Rabiot, por su parte, reveló que el grupo había pasado un momento "complicado" al enterarse del drama personal del entrenador.

"Hubo un choque y él depositó toda su confianza en nosotros. Estamos contentos de tenerlo de vuelta. No es fácil tener que hacer el duelo en estas condiciones. Ha vuelto con muchas ganas de hacer bien las cosas, de llegar lo más lejos posible en el torneo", sostuvo.

"Eso es lo que le va a permitir olvidar todo esto, le va a hacer bien. Está muy afectado, pero intenta mostrarlo lo menos posible para no transmitir nada negativo. Todo el grupo está unido. Sabemos por lo que está pasando y vamos a intentar devolverle un poco de alegría", añadió.

Ante Suecia, Francia sufrirá la baja por lesión del atacante Marcus Thuram y el mediocampista N'Golo Kanté es duda, según Deschamps. Ambos sufren problemas musculares.