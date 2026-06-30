Michael Olise, el mago que aparece para Francia en todas partes

Michael Olisé de Francia (derecha) en acción durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Suecia, en East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU., el 30 de junio de 2026. ( EFE )

Ya sea en el corazón del campo, dirigiendo el juego y brindando asistencias, o haciendo de primer defensor tras pérdida, Michael Olisé fue omnipresente contra Suecia en el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Solo le faltó un gol como recompensa.

Tras una magnífica temporada con su club, el Bayern Munich, y habiendo brillado con los Bleus desde los partidos de preparación, dejó una huella imborrable contra los suecos.

Posicionado en la delantera, no dudó en bajar a recibir el balón y distribuir el juego, ni en lanzar pases largos a Bradley Barcola y a su socio por excelencia, Kylian Mbappé.

Fue el artífice del primer gol de Francia. Desde la izquierda habilitó a Dembélé, quien asistió de primera a Kylian Mbappé.

El capitán francés se abrió paso entre la defensa y definió con un disparo de derecha con efecto para abrir el marcador a los 45 minutos, antes de dedicar el tanto al DT Didier Deschamps.

Pero lo mejor estaba por llegar. Desde 30 metros, dio un pase corto a Barcola, quien se internó hacia el centro y marcó el segundo gol (52').

Luego dio otra asistencia para el tercer gol, el segundo de Mbappé (74').

Con esa jugada, lidera la tabla de asistencias del Mundial, con cinco en total, por delante del brasileño Bruno Guimarães (4).

- "Cada vez que toca el balón, es un peligro" -

También probó suerte con tres remates (42', 45', 65'): uno pasó rozando el poste y otro, una espectacular chilena, se estrelló contra el palo izquierdo de Jacob Zetterström, que solo pudo seguirla con la mirada.

También fue el cobrador incisivo de tiros libres y saques de esquina y pudo haber marcado, pero se topó con Zetterstrom (72').

"Es un verdadero placer jugar a su lado", dijo Barcola sobre Olise, a quien calificó como "un genio".

"Tiene un don para anotar goles. Aún no lo ha hecho, pero lo hará. La pelota pega en el poste o el portero hace una parada providencial, pero se nota que va a anotar", dijo el futbolista del Paris Saint-Germain.

"Cada vez que toca el balón, es un peligro para el rival", continuó.

Tras una actuación casi perfecta, Olise fue sustituido por Rayan Cherki en el minuto 84.

El jugador nacido en Londres, de 24 años, deslumbró durante toda la temporada, anotando 22 goles y dando 31 asistencias para el Bayern, especialmente en la Bundesliga y la Liga de Campeones.

Hijo de padre nigeriano y madre franco-argelina, Olise podría haber representado a Inglaterra, Nigeria o Argelia.

Pero fue Francia, a cuyas estrellas admiraba, en particular Zinédine Zidane y Thierry Henry, y cuyas selecciones juveniles había representado, la que eligió desde muy joven.

Aunque brilla en el campo, "Monsieur Nonchalant" —su apodo en el grupo francés por su actitud desinteresada— es muy reservado en público y, con su francés aún imperfecto, sigue siendo un enigma para la prensa que cubre a los galos.