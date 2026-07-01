¿Lautaro o Julián Álvarez? El dilema de Argentina para acompañar a Messi

Lionel Messi (izq.) de Argentina entra al campo en sustitución de Lautaro Martínez durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argentina, en Dallas, EE. UU., el 27 de junio de 2026. ( EFE )

Con Argentina entrando en la fase decisiva del Mundial, Lionel Scaloni debe resolver el debate sobre el socio ofensivo de Lionel Messi al que postulan Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El ocupante de la punta de ataque es la principal incógnita del seleccionador para el duelo del viernes ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final en Miami.

Martínez, capitán del Inter de Milán, fue el titular en las tres victorias de la primera fase por delante de Álvarez, que aún no ha demostrado en Norteamérica por qué es el nueve más codiciado del mercado de fichajes.

El atacante del Atlético de Madrid ha cerrado la fase de grupos sin un gol o una asistencia en sus 143 minutos de juego ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

La Araña sigue desde lejos la pugna por la Bota de Oro del torneo entre los mejores artilleros del momento, en la que Messi está en la cima junto al francés Kylian Mbappé, ambos con seis goles.

Cuatro años atrás, cuando recién había saltado de River Plate al Manchester City, Álvarez fue el tercer máximo goleador del Mundial de Catar, con cuatro tantos en cinco partidos como titular, incluido un doblete en las semifinales ante Croacia.

A la cita de Norteamérica llegó con un mes de inactividad por una lesión de tobillo y sólo entró en el once inicial ante Jordania, cuando Scaloni alineó juntos a sus dos arietes dejando de inicio en el banco a Messi.

Ninguno de ellos sobresalió pero Lautaro salió mejor parado de la prueba al quitarse su maldición goleadora en los Mundiales, convirtiendo desde el punto de penal su primer tanto en nueve partidos en el certamen.

"No tenemos duda ni de Lautaro ni de Julián. El gol siempre es bienvenido, pero hacen un trabajo increíble", dijo Scaloni tras el juego.

"Lautaro está haciendo un trabajo espectacular, más allá de que convierta o no (...) Si hacen gol mucho mejor para el equipo y para ellos pero estamos muy contentos".

- Oferta del Barcelona -

El Toro, cuarto máximo goleador de la Albiceleste con 38 dianas, ha compensado con sacrificio las ventajas que tenía Álvarez por su movilidad y capacidad de asociación con Messi.

La Araña, de 26 años, está teniendo más protagonismo en los despachos de los grandes clubes europeos que en las canchas de Estados Unidos.

Sus declaraciones bomba tras el triunfo ante Austria, pidiendo su salida del Atlético de Madrid, abrieron oficialmente la telenovela de este mercado de fichajes en España.

Desde el club colchonero se resisten a negociar la venta de su estrella, por quien hace un mes rechazaron una oferta de 150 millones de euros (170 millones de dólares) de su vecino Real Madrid.

La propuesta fue una promesa electoral de Florentino Pérez, que después centró su atención en otros objetivos.

El equipo que se sospecha que está detrás del movimiento de Álvarez es el Barcelona, cuyo presidente, Joan Laporta, confirmó este miércoles haber enviado una oferta al Atlético.

"El jugador quiere venir", aseguró el mandatario, que busca un recambio de garantías ante la marcha del polaco Robert Lewandowski.

Laporta dijo que el Barça mantiene "buenas relaciones" con el equipo colchonero en el plano institucional, a pesar de los reportes de que los rojiblancos se dispondrían a presentar una denuncia contra el club catalán ante la FIFA por esta operación.

En medio del conflicto, Álvarez confía en recuperar la confianza de Scaloni, que también evaluará otras dos modificaciones en el último entrenamiento a puerta cerrada del miércoles en Kansas City, antes de volar en la tarde a Miami.

Nicolás Tagliafico y Facundo Medina pugnan por el puesto de lateral izquierdo y Cristian Romero podría regresar a la zaga central en caso de recuperarse completamente del golpe en la rodilla derecha que lo dejó fuera del choque ante Argelia.