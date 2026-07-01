Para Portugal el Mundial empieza contra Croacia, dice Martínez

Harry Kane patea en el partido entre Inglaterra y RD Congo en el Mundial de Fútbol de Norteamérica ( AFP )

Portugal empezará realmente el Mundial en los dieciseisavos de final ante la Croacia de Luka Modric, tras dejar un mal sabor de boca en la fase de grupos, dijo este miércoles el seleccionador del equipo luso, Roberto Martínez.

Preparación y expectativas

El equipo de Cristiano Ronaldo se enfrentará el jueves con los croatas en Toronto, luego de empatar en la primera ronda con República Democrática del Congo y Colombia y vencer a Uzbekistán.

"Mañana empieza el Mundial, nuestro segundo Mundial. Por eso era muy importante prepararnos bien. Esa buena preparación son los tres partidos de la fase de grupos", dijo el técnico español en la rueda de prensa previa al partido.

"Como ya hemos dicho, hay aspectos que mejorar, hicimos algunas cosas bien y otras nos costaron más, y eso es lo importante ahora", agregó.

Para algunos, la presencia de CR7, de 41 años, en todos los partidos, ha sido un lastre para el funcionamiento de una selección que llegó como una de las favoritas para ganar el título.

Pero Martínez consideró que "lo importante" es contar con un plantel hambriento y preparado, incluido el posible reemplazo del astro portugués, Gonçalo Ramos, para clasificar a octavos de final.

Declaraciones de Vitinha

"Nos encontramos en una situación en la que empezamos el segundo Mundial con todos los jugadores con muchas ganas, muy motivados y, puedo decir, bien preparados", afirmó Martínez.

Por su parte, el mediocampista Vitinha confió en que su equipo mejorará ante los croatas, después de "unos últimos partidos que no fueron los ideales" y debido al "margen de error mínimo" en la fase eliminatoria.

"Entiendo perfectamente las dudas, diría que entiendo perfectamente las críticas. Las recibimos con los brazos abiertos, es normal, no solo queremos palmaditas en la espalda; también sabemos cuándo lo hacemos mal y cuándo lo hacemos bien", sostuvo.

El jugador del Paris Saint-Germain reconoció que será "un placer" enfrentar al mediocampista croata Luka Modric, quien puede protagonizar un récord junto a Ronaldo, el de dos jugadores de campo de más de 40 años enfrentándose por primera vez en un Mundial.

"Espero que mañana él esté un poco más triste que yo, pero sí, él es una referencia para mí", dijo sobre el capitán de Croacia.

Próximo rival y escenario

"Son dos grandes referencias del fútbol mundial, tuve el placer de compartir más con Cristiano cosas del día a día, entonces para mí es un placer, un motivo de orgullo. Me hubiera gustado compartir más con Luka Modric, pero como dije, es un tío simpático", apuntó.

El ganador entre Portugal y Croacia enfrentará en octavos de final a España o Austria, que se enfrentan el jueves en Los Ángeles.

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