Dalic avisa del peligro compacto de Portugal y el factor impredecible de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo de Portugal cabecea un balón en un entrenamiento este miércoles, como preparación para el partido contra Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 en Toronto, Canadá. ( EFE/ BIENVENIDO VELASCO )

La "batalla" entre Croacia y Portugal por clasificar a octavos de final del Mundial será en el mediocampo, una zona en la que ambas selecciones cuentan con grandes jugadores, dijo este miércoles el entrenador croata, Zlatko Dalic.

Los balcánicos e ibéricos se enfrentarán este jueves en Toronto, a la siete de la tarde hora dominicana, en un duelo entre dos potentes zonas medulares, la croata liderada por Luka Modric y la portuguesa por Vitinha, João Neves, Bernardo Silva y Bruno Fernandes.

"Creo que va a ser un duelo en el centro del campo y que Portugal cuenta con una excelente selección, con un par de jugadores que son los artífices del juego, por lo que va a ser una batalla muy reñida en esa zona", dijo el seleccionador en una rueda de prensa previa al cotejo.

"Portugal es una selección fantástica, con una amplia variedad de jugadores y muy buena tácticamente, y tendremos que tener mucho cuidado con eso, pero lo importante en este partido, sobre todo en defensa, es que no cometamos ningún error, porque cada error va a ser castigado", apuntó, según la interpretación en inglés de la FIFA.

Dalic aseguró que su combinado no tendrá "cambios importantes", tras avanzar en el Grupo L siguiendo al líder Inglaterra. Portugal, en tanto, dejó varias dudas al clasificar como segundo de su zona por detrás de Colombia.

"Dije, en lo que a nosotros respecta, que tras la fase de grupos comienza una nueva competición, así que hay que olvidarse de lo que pasó en la fase de grupos", afirmó el DT.

"Esta selección (Portugal) tiene muy pocos puntos débiles y es un equipo muy compacto, de gran calidad, que cuenta con Ronaldo en sus filas y que puede suponer un riesgo y un peligro en todo momento", advirtió.

Buscan trascender

Por su parte, el portero Dominik Livakovic confió en que él y sus compañeros harán todo lo que esté a su alcance para que Modric, de 40 años, pueda seguir escribiendo historia.

El capitán, subcampeón mundial en 2018 y semifinalista en 2022, puede apuntarse una nueva proeza el jueves junto a Cristiano Ronaldo, la de dos jugadores de campo de más de 40 años enfrentándose por primera vez en un Mundial.

"En cuanto a sus personalidades, ya hemos podido verlas a través de los clubes en los que han jugado, de lo que han conseguido y de la trayectoria profesional que tienen a sus espaldas. Solo puedo hablar bien de Luka. Lo conozco bien y sé lo que significa para nosotros", dijo.

El ganador entre Portugal y Croacia enfrentará en octavos a España o Austria, que se enfrentan el jueves en Los Ángeles.