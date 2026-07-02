¿Aspirante o fiasco?: la España de Lamine Yamal se juega todo ante Austria este jueves

Los jugadores de la selección española Gavi, Lamine Yamal y Borja Iglesias durante el entrenamiento de este lunes en Chattanooga, Tenesse, Estados Unidos. ( EFE/LAVANDEIRA JR )

Decepcionante desde el inicio del Mundial, España está ante el momento de la verdad: ¿aspirante al título o fiasco total?. La Roja se enfrenta a Austria en Los Ángeles a las tres de la tarde hora dominicana.

Tras una discreta primera fase, cinco duelos a vida o muerte en 17 días separan a la Roja del sueño de estampar una segunda estrella en la camiseta. Y el desafío comienza en Los Ángeles, donde los sueños se convierten en películas.

Para España, vigente campeona de Europa y una de las aspirantes al título, ¿será un drama o tendrá "happy end"?

"Soy optimista por naturaleza. Sabemos que hay que dar la mejor versión y no cometer errores para que el rival no aproveche la oportunidad que tenga y te haga daño", dijo en la víspera el seleccionador Luis de la Fuente.

Bajas sensibles

Pero lo cierto es que España llega a la cita con lo justo: tiene a varios de sus elementos renqueantes o fuera de su mejor forma y la batalla de Guadalajara (el triunfo 1-0 contra Uruguay en esa ciudad mexicana en el último partido de la primera fase) ha cortado las alas al equipo español.

Yéremy Pino y Nico Williams acabaron lesionados y se unieron en la enfermería a Víctor Muñoz, por lo que De la Fuente sólo cuenta con un extremo puro, Lamine Yamal, que también viene de lesión aunque el martes declaró estar listo para jugar 90 minutos.

España necesitará la mejor versión de Lamine para romper la defensa austriaca. En la primera fase, al equipo le faltó dinamismo y velocidad. El único punto positivo fue que no encajó ningún gol.

La historia reciente tampoco está a favor de la Roja, que no gana un partido de eliminación directa desde que levantó el título en 2010.

Este encuentro será el último de la penúltima jornada de dieciseisavos que comenzará con un Portugal-Croacia en el que más allá del resultado, el fútbol dirá adiós a una leyenda: Ronaldo o Modric.