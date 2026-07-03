Cuando la tecnología decide: el VAR es protagonista en el Mundial 2026

El balón Trionda tiene integrado un chip que detecta el fuera de lugar. ( FUENTE EXTERNA )

Un sensor en la pelota detecta un pequeño roce para anular un gol crucial y avatares 3D avisan si un futbolista está en fuera de juego aunque sea milimétrico: la tecnología es protagonista en el arbitraje en el Mundial, entre elogios y críticas.

El VAR y la aplicación de nuevas tecnologías volvieron al centro del debate el jueves, cuando una agónica anotación del central Josko Gvardiol fue invalidada por offside (90+15') y la selección de Croacia perdía 2-1 ante Portugal para quedar eliminada en dieciseisavos de final, en Toronto, Canadá.

El árbitro noruego Espen Eskås anuló la jugada tras recibir una llamada del videoarbitraje. Un sensor instalado en el balón Trionda detectó un leve toque de Igor Matanovic en el área que dejó en posición ilegal a Mario Pasalic, por quien pasó la bola antes del remate de Gvardiol.

"La data de Connected Ball Technology", el sistema de chip empleado en el balón, "probó que hubo contacto" y "el árbitro correctamente determinó offside y anuló el gol", avaló la FIFA en una nota.

La transmisión de TV del partido mostró a los espectadores un gráfico simular a un cardiograma, que registró una variación cuando la pelota pasó por Matanovic. El toque era imperceptible a simple vista en video.

Si bien el árbitro principal siempre tiene la última palabra tras la entrada del VAR, la tecnología es cada vez más decisiva en lances como el del jueves.

"¿Por qué se sabe que es fuera de juego? No se puede ver, porque el ojo humano no ve ese ligero toque, pero ahora tenemos la máquina", dice el exárbitro español Eduardo Iturralde González.

"Aquí el humano ha desaparecido (...). El humano no pone los frames, no pone las líneas, todo lo hace la máquina. El que se quiera quejar, que se queje de la tecnología", zanjó Irurralde González, analista en la Cadena Ser, en España.

La automatización de ciertas decisiones arbitrales es tendencia en el deporte, más allá del fútbol. Con el sistema "Ojo de Halcón", el tenis ha eliminado progresivamente la figura de los jueces de línea, con la excepción de Roland Garros entre los grandes torneos.

Y en el béisbol de las Grandes Ligas, en Estados Unidos, los lanzamientos de los pitchers son rastreados, con lo que peloteros y coaches pueden impugnar la decisión inicial del umpire: ¿bola o strike?

- "Se nos ha ido de las manos" -

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, y sus futbolistas criticaron el VAR. "¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no se puede saber", cuestionó el capitán del equipo, Luka Modric.

Matanovic, sin embargo, reconoció sentir "un pequeño contacto" con su "cabello". "Se nos ha ido de las manos lo del VAR", dijo Dalic en rueda de prensa.

"No digo que, a veces, el VAR no pueda ser de ayuda, pero mata las emociones, mata todo lo que hay dentro de ti", agregó. Una eurófica celebración alrededor de Gvardiol por un gol que hubiese enviado el compromiso a la prórroga fue cortada en seco.

"El balón tiene un chip (...). Este es uno de esos ejemplos de que la tecnología ayuda. Era fuera de juego, no hay una opinión subjetiva, 'yo pienso, tu piensas', no", dijo el seleccionador portugués, el español Roberto Martínez.

Ya estos sensores habían entrado en acción en el Mundial, sin hacer ruido, en el triunfo 5-1 de Suecia sobre Túnez en primera ronda. Sirvieron entonces para descartar un offside y validar un gol escandinavo.

- ¿Cuánto calzas? -

Un foco de discusión en el Mundial 2026 ha sido el límite del fuera de juego, punto de permanente debate en el fútbol que ha llevado a personajes como Arsène Wenger a proponer reformas en las reglas.

El VAR usa avatares 3D generados por inteligencia artificial para la detección de los futbolistas en posición adelantada.

La FIFA defiende la "mayor precisión" del sistema, aunque ello no impide momentos de revuelo. Sucedió al cierre de la fase de grupos en el empate 0-0 entre Colombia y Portugal, con la anulación de un gol de Darvinson Sánchez.

Según el avatar puesto en pantalla durante la transmisión televisiva, Sánchez estaba en offside... ¡por la punta del zapato! "¿Cuánto calzas?", le preguntó jocosamente la periodista colombiana Rossy Lemos en un live en redes sociales.

"Nueve y medio solamente", respondió entre risas el zaguero, que evitó embestir contra los árbitros. "Ya está. ¿Qué se le va a hacer?".