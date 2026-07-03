Lewis Hamilton saldrá desde la pole en la carrera esprint en Silverstone

El piloto británico de la Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, en acción durante una sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en Silverstone (Reino Unido), el 3 de julio de 2026. El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de 2026 se celebra el 5 de julio. ( EFE/EPA/PETER POWELL )

El británico Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá el sábado desde la pole position de la carrera esprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, después de ser el más rápido en la sesión clasificatoria este viernes en Silverstone.

El siete veces campeón del mundo, que corre en casa y en un circuito donde desde 2008 ha ganado en nueve ocasiones, fue especialmente aclamado por los decenas de miles de aficionados, que tradicionalmente ponen mucha pasión en esta cita emblemática del calendario.

Segundo de la sesión fue el joven italiano y líder de la general del Mundial, Kimi Antonelli (Mercedes), que quedó apenas a 11 milésimas de segundo.

"Cómo me gusta este lugar, cómo me gusta esta gente. No puedo expresar con palabras cómo de grande es esto para mí", se entusiasmaba este viernes el veterano piloto de 41 años, ganador en junio en el Gran Premio de Cataluña, lo que le ha hecho ganar confianza para poder luchar por el título.

Así completan la salida

Su compañero en la Scuderia, el monegasco Charles Leclerc, saldrá cuarto en la carrera esprint, justo detrás del cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen, cuyo Red Bull parece responder cada vez mejor, después de su segundo puesto en el Gran Premio de Austria el pasado domingo.

El también británico George Russell, segundo en el Mundial a 40 puntos de su compañero Antonelli, solo pudo ser quinto en esta sesión de clasificación para una carrera corta el sábado (17 vueltas, 100 kilómetros).

Hay carreras esprint en seis de las veintidós citas de la temporada de la F1 en 2026. Tienen lugar el sábado, un día antes de las carreras principales de los Grandes Premios.

Antes de la sesión clasificatoria para esa carrera esprint, este viernes había tenido lugar la única sesión de ensayos libres de este Gran Premio británico y también ahí Hamilton fue el más rápido, igualmente por delante de Antonelli, y con Leclerc entonces en el tercer lugar de la hoja de tiempos.